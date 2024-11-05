У Херсоні опалювальний сезон стартує з 6 листопада

В Херсоні стартує опалювальний сезон. Фото з відкритих джерел

У Херсоні опалювальний сезон розпочнеться 6 листопада.

Тепло почнуть подавати до житлових будинків та закладів соціальної сфери.

Відповідне рішення підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Реклама

Він зазначив, що адміністративні будівлі отримуватимуть тепло за заявками керівників, а багатоквартирні будинки підключатимуть за графіком.

«Сьогодні підписав розпорядження про початок опалювального сезону 2024-2025 років у Херсонській громаді. Подача тепла розпочнеться 6 листопада. Від цього дня теплопостачальні підприємства почнуть забезпечувати теплом житлові будинки та об’єкти соціальної сфери», — повідомив він.

Крім того, для безперебійної роботи на території громади створили аварійні бригади, які оперативно реагуватимуть на можливі проблеми у системах опалення.

Раніше повідомлялось, що опалювальний сезон в Одесі почався з 4 листопада.

Нагадаємо, що опалювальний сезон у Миколаєві стартував 1 листопада. Відповідне рішення прийняв виконком міськради.

Також, в Одеській області до опалювального сезону підготували 1315 котелень та майже дві тисячі кілометрів тепломереж. Станом на 1 листопада регіон готовий до зими на 100%.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Опалювальний сезон у Миколаєві стартує з 1 листопада. Відповідне рішення прийняв виконком міськради.

Ще під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Водночас нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Станом на 2 вересня об'єкти інфраструктури Миколаївщини були підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

А на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголосили на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планувало до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.