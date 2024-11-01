На Одещині стартує опалювальний сезон: підготували більше тисячі котелень

На Одещині стартує опалювальний сезон. Фото з відкритих джерел

В Одеській області до опалювального сезону підготували 1315 котелень та майже дві тисячі кілометрів тепломереж. Станом на 1 листопада регіон готовий до зими на 100%.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Повідомляється, що подачу тепла розпочнуть з урахуванням погодних умов, і рішення ухвалюватимуть органи місцевого самоврядування.

Зокрема, в Арцизькій громаді подачу тепла вже розпочали з 1 листопада, а в Южненській підготовку електромереж запланували на 4 листопада.

В той же час в Одеській міській раді повідомили, що опалювальний сезон в місті стартує 4 листопада.

У мерії уточнили, що першочергове ввімкнення централізованого опалення відбудеться у дитячих садочках, школах та лікарнях.

Крім того, міська влада зазначила, що оскільки запуск опалення — складний технологічний процес, підключення у межах всього міста триватиме від одного тижня до 10 днів.

Нагадаємо, що на Миколаївщині у рамках підготовки до опалювального сезону відремонтували 22 котельні.

Раніше повідомлялось, що опалювальний сезон у Миколаєві стартує з 1 листопада. Відповідне рішення прийняв виконком міськради, сьогодні, 29 жовтня.

Раніше начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков заявив, що розпочати опалювальний сезон у Миколаєві орієнтовно планують 5 листопада.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що область готова до старту опалювального сезону. Запуск тепла відбудеться, коли середньодобова температура триматиметься на рівні +8°C упродовж трьох днів.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Нагадаємо, що нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

Нагадаємо, що на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголошують на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планує до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.

Також група компаній «Автострада» виграла тендер на будівництво підземної тепломережі у Миколаєві. За ці роботи підрядник отримає 487 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що станом на жовтень споживачі комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» заборгували підприємству за тепло понад 222 мільйони гривень.