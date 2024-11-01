Підготовка до зими: на Миколаївщині відремонтували 22 котельні та тепломережі

Підготовка до зими: на Миколаївщині відремонтували 22 котельні . Архівне фото «МікВісті»

На Миколаївщині у рамках підготовки до опалювального сезону відремонтували 22 котельні.

Про це повідомили у Міністерстві відновлення.

Зазначається, що вже всі регіони України завершили підготовку до опалювального сезону. Цього року тепло у будинках зʼявляється відповідно до індивідуального графіка кожної області. На це вплинув тепловий режим, а також кількість ремонтних та відновлювальних робіт.

У Миколаївській області відремонтували 22 котельні та майже 9 кілометрів тепломереж.

«Опалювальний сезон розпочнеться у першій декаді листопада через теплу погоду. Проте в Південноукраїнську вже розпочали подачу тепла для житлових будинків та соціальної інфраструктури. У Первомайському і Вознесенському районах розпочинають опалення закладів соціальної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що опалювальний сезон у Миколаєві стартував з 1 листопада. Відповідне рішення прийняв виконком міськради, сьогодні, 29 жовтня.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Нагадаємо, що нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

Нагадаємо, що на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголошують на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планує до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.

Також група компаній «Автострада» виграла тендер на будівництво підземної тепломережі у Миколаєві. За ці роботи підрядник отримає 487 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що станом на жовтень споживачі комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» заборгували підприємству за тепло понад 222 мільйони гривень.

Раніше начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков заявив, що розпочати опалювальний сезон у Миколаєві орієнтовно планують 5 листопада.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що область готова до старту опалювального сезону. Запуск тепла відбудеться, коли середньодобова температура триматиметься на рівні +8°C упродовж трьох днів.