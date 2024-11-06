«Краща якість послуг та зниження корупційних ризиків», — у міськраді Миколаєва пояснили мету створення наглядових рад для КП

У Миколаєві хочуть створити наглядові ради. Фото з відкритих джерел

У Миколаївській місткій раді пояснили, що наглядові ради для комунальних підприємств створюються для реформування управлінських систем та зниження корупційних ризиків.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що експерти наглядових рад контролюватимуть стратегію та діяльністю підприємств, а також спрямовуватимуть керівництво досягати поставлених цілей.

«Їхні основні завдання — це підвищення ефективності управління та контролю, посилення стратегічного розвитку підприємства і, як результат, краща якість послуг для містян та зниження корупційних ризиків», — йдеться у повідомленні.

У міській раді впевнені, що наглядова рада забезпечить більш ефективне використання ресурсів та можливостей, які підприємство має на сьогоднішній день.

Нагадаємо, що у Миколаєві першим підприємством, де планують створити наглядову раду може стати «Миколаївводоканал».

Також нагадаємо, у Миколаєві ще на двох комунальних підприємствах міста перевірятимуть доброчесність. Після чого їх реформують. У листопаді перевірки мають стартувати на комунальних підприємствах «Миколаївоблтеплоенерго» та КП «Миколаївелектротранс». Зазначається, що оцінюватимуть рівень управління, прозорості та підзвітності КП, визначать потенційні корупційні ризики.

Зазначимо, що 5 березня міжнародна компанія Deloitte, яка входить до четвірки найбільших аудиторів світу, презентувала результати оцінки доброчесності комунального підприємства«Миколаївводоканал». Підприємство отримало 579 балів із 1025 можливих.