  • середа

    6 листопада, 2024

  • 9.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 6 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 9.9° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Краща якість послуг та зниження корупційних ризиків», — у міськраді Миколаєва пояснили мету створення наглядових рад для КП

У Миколаєві хочуть створити наглядові ради. Фото з відкритих джерелУ Миколаєві хочуть створити наглядові ради. Фото з відкритих джерел

У Миколаївській місткій раді пояснили, що наглядові ради для комунальних підприємств створюються для реформування управлінських систем та зниження корупційних ризиків.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що експерти наглядових рад контролюватимуть стратегію та діяльністю підприємств, а також спрямовуватимуть керівництво досягати поставлених цілей.

«Їхні основні завдання — це підвищення ефективності управління та контролю, посилення стратегічного розвитку підприємства і, як результат, краща якість послуг для містян та зниження корупційних ризиків», — йдеться у повідомленні.

У міській раді впевнені, що наглядова рада забезпечить більш ефективне використання ресурсів та можливостей, які підприємство має на сьогоднішній день.

Нагадаємо, що у Миколаєві першим підприємством, де планують створити наглядову раду може стати «Миколаївводоканал».

Також нагадаємо, у Миколаєві ще на двох комунальних підприємствах міста перевірятимуть доброчесність. Після чого їх реформують. У листопаді перевірки мають стартувати на комунальних підприємствах «Миколаївоблтеплоенерго» та КП «Миколаївелектротранс». Зазначається, що оцінюватимуть рівень управління, прозорості та підзвітності КП, визначать потенційні корупційні ризики.

Зазначимо, що 5 березня міжнародна компанія Deloitte, яка входить до четвірки найбільших аудиторів світу, презентувала результати оцінки доброчесності комунального підприємства«Миколаївводоканал». Підприємство отримало 579 балів із 1025 можливих.

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Аудитори перевірить роботу «Миколаївоблтеплоенерго» та «Миколаївелектротранс»
Кубок Миколаївського міського голови з художньої гімнастики виборола Анастасія Козловська
Посадовцям міськради Миколаєва заборонили користуватись Telegram на роботі
Реклама

Читайте також:

новини

Мешканці будинку у Миколаєві вже пів року не можуть отримати дозвіл на індивідуальне опалення: «Темпи загрожують «подаруночком» під Новий рік»

Юлія Бойченко
новини

У миколаївському Центрі зайнятості видали ₴40 млн грантів на відкриття та розвиток бізнесу

Олена Козубовська
новини

Поетичні читання: у Миколаїв завітали троє сучасних українських літераторів

Даріна Мельничук
новини

«Маленька Данія на Чорному морі», — данський посол розповів, яким хотів би бачити Миколаїв мер Сєнкевич

Олена Козубовська
новини

Служба відновлення уклала договори на будівництво нового водогону для Миколаєва на понад ₴5 млрд

Юлія Бойченко

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Посадовцям міськради Миколаєва заборонили користуватись Telegram на роботі
Кубок Миколаївського міського голови з художньої гімнастики виборола Анастасія Козловська
Аудитори перевірить роботу «Миколаївоблтеплоенерго» та «Миколаївелектротранс»

ВИБОРИ В США

Зеленський привітав Трампа з «вражаючою перемогою» на виборах президента США

А ТАК МОЖНА?

Мешканці будинку у Миколаєві вже пів року не можуть отримати дозвіл на індивідуальне опалення

4 години тому

Кабмін заборонив відключення електроенергії для мобільних операторів та військових

Анна Гакман

Головне сьогодні