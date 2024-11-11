Миколаївщина залишається однією з найзамінованіших територій України

Машина для розмінування «Божена 5+» Фото: «МикВісті»

Станом на листопад 2024 року Миколаївська область найбільш замінований регіон в Україні

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що по області з початку повномасштабного вторгнення піротехніки вилучили та знищили 26823 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Крім того, за допомогою ручного, механізованого, кінологічного розмінування обстежено території на загальній площі 9496 гектарів, залучено 12079 піротехніків та ідентифікаторів.

Інфографіка ДСНС

Раніше повідомлялось, що станом на 21 жовтня піротехнічні підрозділи знищили 26 тисяч 724 боєприпасів на території Миколаївської області.

Раніше розповідалось, як діяти, якщо ви знайшли міну: інструкція від рятувальників.

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Нагадаємо, що шеф-кухар Ольга Мартиновська приготувала овочеву ікру з продуктів, вирощених на розмінованих землях Миколаївської області.

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Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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