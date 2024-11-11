Україна представила концепції повоєнного відновлення на кліматичній конференції в Баку

Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Україна втретє представляє свій павільйон на Конференції ООН зі зміни клімату (СОР29). У фокусі уваги цьогоріч — ключові екологічні ініціативи держави, бізнесу та громадськості.

Конференція розпочалася у понеділок, 11 листопада та продовжиться до 22 листопада, повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Сьогодні в Баку відкривається COP29 — головний кліматичний саміт року ООН. Незважаючи на повномасштабну війну, Україна вже втретє представляє свій павільйон. Цьогоріч він присвячений темі спільних зусиль, що проростають у великі зміни», — йдеться в повідомленні.

За інформацією Міндовкілля, головним матеріалом павільйону став український екологічний папір з живим насінням різнотравʼя. На ньому художниця Олександра Жумайлова створила зображення площею понад 120 квадратних метрів, розмістивши 50 ключових екологічних ініціатив держави, бізнесу та громадськості України.

Серед них — технології цифровізованого землеробства, розробки у сфері відновлюваної енергетики та розмінування, стартапи, що створюють папір з опалого листя, ловці вуглекислого газу, екологічна альтернатива пінопласту, мобільні заводи-принтери та інші українські інновації, що вже використовують у США, Великій Британії та Японії.

Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Важливий акцент зроблено на Формулі миру Президента Зеленського як платформи для формування міжнародних принципів екологічної безпеки, на головному принципі відновлення — build back greener, а також на необхідності відшкодування збитків, нанесених довкіллю через російську агресію.

Слід зазначити, що цьогорічний саміт називають «фінансовим COP», оскільки вперше за 15 років буде розглянуто обсяг і структуру фінансування країн, що розвиваються, для підтримки заходів щодо боротьби зі зміною клімату.

Нагадаємо, у великому матеріалі з візуалізацією даних від New York Times можна перевірити, що чекає на кожну окрему країну за 20 років. За прогнозами, найбільші ризики для України 2040 року пов’язані з водою: посухи, повені і підняття рівня моря.