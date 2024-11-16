На Одещині на ремонт дороги у порту витратять майже ₴60 млн

Порт «Чорноморськ». Фото: gmk.center

Адміністрація морських портів України оголосила тендер на ремонт дороги у порту Чорноморська. Очікувана вартість робіт становить 59,1 мільйона гривень.

Про це йдеться в системі електронних закупівель Prozorro.

Скриншот з Prozorro

Очікувана вартість закупівлі — 59 мільйонів 133 тисячі 354 гривень. Тендер заявлений «з особливостями», що означає стислі терміни. Пропозиції приймають до 27 листопада, аукціон запланований на наступний день.

Зазначається, що дорога, побудована у 1960 році, потребує реконструкції. Планується відновити покриття довжиною понад 600 метрів і шириною близько 40 метрів. Ремонт має завершитися до грудня 2026 року.

Представники Адміністрації морських портів відмовилися коментувати цю інформацію для місцевого видання «Думська»

Нагадаємо, що Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації із закликом невідкладно направити до портів Великої Одеси міжнародну моніторингову місію на тлі посиленого російського терору.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Одеси 6 жовтня було пошкоджено суховантажне цивільне судно. Люди не постраждали.

А 14 жовтня російська армія атакувала припортову інфраструктуру Одеси балістичною ракетою. Загинула одна людина, ще вісім — отримали поранення.

Раніше, Європейський Союз засудив російські удари по цивільних суднах, які перевозять українське зерно, і закликав тиснути на РФ, щоб зупинити ці атаки.