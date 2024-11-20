Обстріли Одеси 10 листопада: збитки довкіллю склали ₴100 тисяч

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНС

Через обстріли Одеси 10 листопада постраждали склади промислового підприємства та гаражі. Фахівці підрахували, що завдано збитків на 100 тисяч гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Вказується, що внаслідок ворожого обстрілу в Хаджибейському районі Одеси відбулось загорання складських приміщень промислового підприємства та гаражів. Маса викидів діоксиду вуглецю, які потрапили в атмосферне повітря, склала майже 32 тонни.

«За розрахунками інспекції загальний розмір шкоди складає майже 100 тисяч гривень. Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 10 листопада Одесу атакували ворожі ударні безпілотники, внаслідок чого поранення отримали двоє людей.

Також нагадаємо, що внаслідок російської атаки в Одесі, 18 листопада, зруйновані приватні приватні будинки в одному із рекреаційних районів міста. Збитки навколишньому середовищу фахівці оцінили у 1,2 мільйона гривень.

Також екологи оцінили збитки завдані довкіллю через російський обстріл Хаджибейського району Одеси 7 листопада цього року. Завдані збитки довкіллю оцінюються у 150 тисяч гривень.