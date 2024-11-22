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Вчора Південноукраїнську АЕС відключали від двох ліній електропередач

Південноукраїнська атомна електростанція, фото з відкритих джерелПівденноукраїнська атомна електростанція, фото з відкритих джерел

У ніч проти 16 листопада та вранці 17 листопада від російських атак постраждали чотири підстанції українських атомних електростанцій, які МАГАТЕ визначило важливими для ядерної безпеки. А вчора, 21 листопада, також відключали Південноукраїнську АЕС від двох ліній електропередач.

Про це заявив гендиректор Рафаель Гроссі на засіданні Ради керівників МАГАТЕ, повідомляє ЛІГА.net

Згідно з даними МАГАТЕ, в останні дні АЕС поступово почали відновлювати лінії електропередач і нарощувати випуск, але знову знизили вироблення електроенергії вранці 21 листопада як запобіжний захід.

Рафаель Гроссі наголосив на тому, що Запорізька АЕС двічі втрачала зв’язок із лінією електропередачі потужністю 750 кВ протягом декількох днів. За його словами, вона «продовжує стикатися з проблемами не в останню чергу через уразливість її обмежених позаміських ліній електропостачання».

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«Усі шість реакторів залишаються в холодному стані, і подальша позиція агентства полягає в тому, що жоден реактор не буде відновлений, поки ситуація з ядерною безпекою та безпекою на Запорізькій АЕС залишається під загрозою», — зазначив він.

Південноукраїнська АЕС 21 листопада також відключалась від своїх двох ліній електропередачі 750 кВ для технічного обслуговування. Об’єкт усе ще отримував енергію від своїх резервних систем.

«Зростальна нестабільність енергосистеми є джерелом, що поглиблює занепокоєння щодо ядерної безпеки, і це впливає на всі атомні електростанції», — заявив Рафаель Гроссі.

Раніше енергоблок №1 Південноукраїнської АЕС відключали від мережі у жовтні на приблизно чотири години.

Також повідомлялось, що на Південноукраїнській АЕС тривають підготовчі роботи перед будівництвом двох енергоблоків. Наразі вже розроблено геодезичний звіт з вибору ділянки для спорудження цих потужностей та проведено відповідні геологічні дослідження.

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