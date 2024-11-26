Ще в одному садочку Миколаєві завершили ремонт в укритті

У Миколаєві укриття облаштували ще в одному дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві укриття облаштували ще в одному дитячому садку міста. Підземне приміщення заглибили на пів метра та обладнали всім необхідним.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

В укритті є санітарні кімнати, медичний куточок, облаштовані ігрові зони та зони, де дітки можуть поспати у тиху годину. Тут є іграшки, книжки та інше, що дозволить провести час.

У Миколаєві укриття облаштували ще в одному дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

«Облаштувати укриття вдалось завдяки міжнародній організації міграції за фінансування Королівства Данія. Вентиляцію провело наше управління освіти», - зазначив Олександр Сєнкевич.

Також він додав, що наразі у закладах освіти міста відремонтовано 53 найпростіших укриття. Всі вони оглянуті комісією та можуть використовуватися за призначенням. Також найближчим часом відбудеться комісійне обстеження ще одного укриття в дитсадку.

У Миколаєві укриття облаштували ще в одному дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада У Миколаєві укриття облаштували ще в одному дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

Укриття в школах

Нагадаємо, що протягом 2025-2027 років Миколаївська міська рада планує спрямувати 245 мільйонів 485 тисяч гривень на облаштування укриттів у закладах освіти.

Зазначимо, що на сьогодні у Миколаєві освітній процес охоплює 2115 учнів, які навчаються очно, 17 172 учнів за змішаною формою та 18 527 — дистанційно. Окрім цього, 372 учні здобувають освіту індивідуально.

Як раніше писали «МикВісті» в очному/змішаному форматі у Миколаєві працює 31 заклад середньої освіти. Планують працювати очно/змішано ще 11 навчальних закладів по завершенню ремонтних робіт в укриттях та будівлях.

Натомість з 73 дошкільних навчальних закладів на сьогодні у Миколаєві функціонують лише 22, в яких навчається 5046 дітей. Уже завершили роботи з ремонту укриття ще в одному дитсадку, найближчим часом він має запрацювати. Ще у 14 дитсадках тривають роботи.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада збирається спрямувати 16,2 мільярда гривень на реалізацію програми «Освіта» на 2025-2027 роки, 10,3 мільярда планують виділити з міського бюджету. Обсяг фінансування програми удвічі перевищує попередній бюджет на освіту в 2022-2024 роках, що складав 8,6 мільярда гривень.

Станом на 13 листопада у закладах середньої освіти Миколаєва відремонтували 31 найпростіше укриття. Наразі тривають ремонтні роботи ще у 13 закладах середньої освіти. Також у місті завершили ремонт ще в одному укритті гімназії в Заводському районі.