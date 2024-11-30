На Снігурівщині проведуть планові знищення боєприпасів
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- Аліна Квітко
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8:59, 30 листопада, 2024
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В суботу, 30 листопада, піротехніки проведуть планові знищення вибухонебезпечних предметів на території Снігурівщини.
Про це повідомив очільник Снігурівської місцевої військової адміністрації Іван Кухта.
Вибухотехніки працюватимуть за межами Снігурівки з 9:00 до 12:00.
«Будьте обережні та не наближайтеся до місця потенційної небезпеки», — написав Іван Кухта.
Нагадаємо, що станом на кінець листопада 2024 року Миколаївська область залишається однією з найзамінованіших територій України.
Зазначається, що по області з початку повномасштабного вторгнення піротехніки вилучили та знищили 26 955 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Також за допомогою ручного, механізованого, кінологічного розмінування обстежено території на загальній площі більше 10 тисяч гектарів.
Крім того, у 2024 році на Миколаївщині кількість нещасних випадків з вибухонебезпечними предметами знизилась вдвічі порівняно з минулим роком: у 2023 році їх було зафіксовано 64, а за цей рік — 26.
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