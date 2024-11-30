На Снігурівщині проведуть планові знищення боєприпасів. Архівне фото: «МикВісті»

В суботу, 30 листопада, піротехніки проведуть планові знищення вибухонебезпечних предметів на території Снігурівщини.

Про це повідомив очільник Снігурівської місцевої військової адміністрації Іван Кухта.

Вибухотехніки працюватимуть за межами Снігурівки з 9:00 до 12:00.

«Будьте обережні та не наближайтеся до місця потенційної небезпеки», — написав Іван Кухта.

Нагадаємо, що станом на кінець листопада 2024 року Миколаївська область залишається однією з найзамінованіших територій України.

Зазначається, що по області з початку повномасштабного вторгнення піротехніки вилучили та знищили 26 955 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Також за допомогою ручного, механізованого, кінологічного розмінування обстежено території на загальній площі більше 10 тисяч гектарів.

Крім того, у 2024 році на Миколаївщині кількість нещасних випадків з вибухонебезпечними предметами знизилась вдвічі порівняно з минулим роком: у 2023 році їх було зафіксовано 64, а за цей рік — 26.