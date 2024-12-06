«До кінця року встигнемо», — в ОВА повідомили, що майже виконали план по розмінуванню Миколаївщини у 2024 році

Машина для розмінування «Божена 5+», фото: «МикВісті»

Від початку 2024 року сапери обстежили 33 тисячі гектарів потенційно замінованих територій Миколаївської області. Загалом за планом цьогоріч мають обстежити 44 тисячі гектарів.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Не будемо вводити в оману». Хто і коли розмінує Миколаївську область?».

Темпи розмінування в Миколаївській ОВА станом на листопад 2024 року оцінюють, як «достатньо непогані», однак акцентують на тому, що слід розрізняти темпи обстеження потенційно замінованих територій та темпи вже самого процесу розмінування.

— Що мається на увазі? План, затверджений по Миколаївській області, складає майже 44 тисячі гектарів на 2024 рік. На зараз (станом на кінець листопада 2024 року, — прим.) обстежено 33 тисячі гектарів, з них 2 тисячі гектарів розміновано, ще 3 тисячі гектарів — підлягають розмінуванню. Темпи наприкінці року нарощені. У мене є об'єктивне сподівання, що ми все ж таки до кінця року встигнемо виконати цей план, — розповів заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

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Яким буде план розмінування області у 2025 році — ще невідомо, сказав Георгій Решетілов. Цей план має визначити Національний орган протимінної діяльності.

— Тобто він збирає зараз пропозиції, в тому числі з Миколаївської області, і потім буде затверджувати їх з планами розмінування. Зараз він не затверджений. Йде збір інформації, пропозицій, які в тому числі подаємо і ми. У нас пропозиції — близько 29 тисяч на наступний рік, — сказав заступник голови ОВА.

Як триває розмінування Миколаївщини?

На початку 2024 року в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно нього, першочергово розмінувати вирішили понад 512 тисяч гектарів полів, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року було заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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