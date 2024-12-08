«Багато залежить від сил і засобів», – сапери обстежили вже більше третини потенційно замінованих земель Миколаївщини

Процес розмінування полів у Широківській громаді, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Станом на листопад 2024 року сапери обстежили 320 тисяч потенційно замінованих гектарів Миколаївської області, з яких 23,8 тисячі гектар – розміновано.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Не будемо вводити в оману». Хто і коли розмінує Миколаївську область?».

Наразі розмінувати треба ще 18,4 тисячі гектар забруднених територій, але ця цифра може змінюватися, оскільки процес обстеження ще триває.

Від початку великої війни потенційно замінованими територіями вважалося понад 30% області. Це 800 тисяч гектарів області, з яких 14 тисяч гектарів Кінбурнської коси досі перебувають під окупацією, а 55 тисяч гектарів Очаківської та Куцурубської громад — ще знаходяться у зоні активних бойових дій.

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Однак в який термін вдасться розмінювати всю Миколаївську область – відповісти важко, сказав заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

— Не будемо нікого вводити в оману. Тобто, прогнозувати треба і можливо, але дуже багато залежить від сил і засобів, які будуть залучені. Ми розуміємо, що кожний рік – це зміни. Ми досі не можемо планувати Очаківську тергромаду. Там відбувається оперативне розмінування, але всі ці території потім потрібно буде обстежувати. Це стосується і Куцурубської громади, і окупованої Кінбурнської коси, – каже заступник голови ОВА.

Як триває розмінування Миколаївщини?

На початку 2024 року в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно нього, першочергово розмінувати вирішили понад 512 тисяч гектарів полів, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року було заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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