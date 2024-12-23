Російське судно, що вивозить війська з Сирії, зламалось у відкритому морі, — ГУР

Російське вантажне судно «Sparta», фото: ГУР МО

Російське вантажне судно Sparta, що вивозить зброю та техніку військ РФ із Сирії, зламалося у відкритому морі.

Про це 23 грудня повідомили у пресслужбі Головного управляння розвідки Міністерства оборони України.

«Вантажне судно Sparta, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху ― вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії», — йдеться в повідомленні.

Залишки російського контингенту в Сирії завершили стягуватись з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях ― на авіабазі у Хмеймімі та військово-морській у Тартусі.

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За даними ГУР, частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса Росія почала перекидати морським шляхом до Лівії.

«Також російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади арабської республіки до Москви ― повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року. Цей крок нібито пов'язаний із прагненням нової влади в Дамаску домогтися зняття міжнародних санкцій», — додали там.

Що відомо про ситуацію у Сирії?

Стрімке просування повстанських груп у Сирії розпочалося близько півтора тижня тому. Вони досить швидко змогли взяти під контроль Алеппо, Хаму, та інші важливі міста, зокрема прямуючи у бік Дамаска.

Загалом Сирійська повстанська коаліція складається з ісламістських та поміркованих угруповань, які, попри розбіжності, об'єдналися у боротьбі з режимом Асада, терористичною організацією «Ісламська держава» («ІДІЛ») та підтримуваними Іраном бойовиками.

Головною силою в лавах повстанців називають угруповання «Хаят Тахрір Аль-Шам» (ХТШ). Вважається, що вона нібито має підтримку з боку Туреччини.

При цьому головні союзники Асада, Росія та Іран, не надали сирійському президенту реальної допомоги у стримуванні наступу повстанців. Повідомлялося, що російські та іранські військові та персонал — евакуюються з Сирії.

Сирійські повстанці 8 грудня увійшли в столицю країни Дамаск. Президент Башар аль-Асад на борту літака вилетів з Дамаска в невідомому напрямку.

Росія запевняє, нібито внаслідок переговорів із повстанцями, які відбулися, Башар Асад ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом.

Також повідомлялося, що Сирійський диктатор Башар аль-Асад разом з родиною прибув до Москви. Вказується, що Росія надала притулок родині Башара Асада з «міркувань гуманітарного характеру».

Президент Володимир Зеленський заявив, що падіння режиму Башара Асада в Сирії сталось завдяки ослабленню російської військової присутності, оскільки основні сили РФ сконцентровані на території України.