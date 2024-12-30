Графіки відключення світла для побутових споживачів на 30 грудня скасували

Графіки відключення світла. Фото з pixabay.

У понеділок, 30 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів скасували.

Про це повідомляє «Укренерго».

Зазначається, що з 8:00 до 19:00 сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості. А в години пікового споживання – можливе застосування графіків погодинних відключень побутових споживачів.

«Українська енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих атак росіян від початку цього року. Необхідність ощадливого споживання електроенергії наразі зберігається», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що головний бухгалтер Казначейства Андрій Ніколенко заявив, що планове відключення світла «Миколаївобленерго» в останній день бюджетного року може повністю зупинити роботу міського Казначейства, паралізувавши виплати зарплат і фінансування критично важливих послуг.

Він розповів, що установа тривалий час працює в складних умовах із обмеженим фінансуванням та постійними відключеннями світла.