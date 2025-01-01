Мир не може настати за принципом «почнімо з чистого аркуша». Зеленський привітав українців з 2025 роком

Володимир Зеленський привітав українців з Новим 2025 роком

Президент України Володимир Зеленський виступив із новорічним зверненням до українців, підсумувавши ключові виклики та досягнення року, що минає, та висловивши подяку громадянам за їхню стійкість і відданість державі.

Відеозвернення лідера держави опубліковано у соціальних мережах Володимира Зеленського.

— Я звертаюсь сьогодні до всіх, хто цінує Україну, береже свою державу, каже з любов’ю про неї: «Моя», не уявляє себе без України, де б не знаходився зараз. Всі, хто бореться за неї так стійко і так відважно вже більше тисячі днів. Це ви. Наші люди. Українці та українки. Всі, кому я дякую за цей 2024 рік. Нашим людям, що проходять усі труднощі з гідністю. Людям, для яких бути громадянами України – гордість. А для мене гордість – бути Президентом таких людей. Українців та українок, які доводять: жодні крилаті ракети не здолають народ, у якого є крила!, — звернувся до українців президент.

Він нагадав про тих, хто сьогодні зустрічає свято в окупації та у полоні Росії. Володимир Зеленський наголосив, що у майбутньому українців розділятиме лише щедро накритий стіл.

— Будемо боротися за всіх, кого Росія загнала в окупацію, та не змогла окупувати їхні українські серця. І скільки б зло під дулом автоматів не роздавало паспортів, наші люди кажуть: "Ви тут не рідні, ви – тимчасові". І весь той завезений бур’ян не приживеться на нашій землі, не переможе корінних. І я завжди згадую історію про нашого одного українського дідуся, у якого окупанти запитали: "Который час?" І почули відповідь: "Час звалити з нашої землі". Ось що таке воля всередині, яку просто неможливо окупувати. І я звертаюся до всіх, хто несе в собі цю волю, на тимчасово окупованих територіях. Дорогі українці! Я знаю, що ви зустрічаєте Новий рік за нашим часом і зараз ви чуєте ці слова. У нашому Криму, на Донбасі, в Мелітополі, в Маріуполі – всюди, де чекають Україну. І куди одного дня Україна повернеться, щоб бути разом. І єдине, що розділятиме українців, – це щедро накритий стіл, — сказав Володимир Зеленський.

Крім того, у своєму зверненні він нагадав, що з перших хвилин початку вторгнення і до моменту перемоги поруч з Україною була і буде Америка.

— Я дякую всім американцям за те, що ці слова доводилися справами. Я не маю сумніву, що новий американський Президент хоче й зможе принести мир та покласти край путінській агресії. Розуміє, що перше неможливе без другого. Бо це не вулична розбірка, де треба втихомирити дві сторони. Це повномасштабна агресія божевільної держави проти цивілізованої. І я вірю, що ми разом зі США здатні на цю силу. Змусити Росію до справедливого миру. Тобто не забути й не обнулити все, що скоїла Росія. Буча, Оленівка, Авдіївка, усі наші знищені міста й села. Ось чому дійсно справедливий мир не може настати за принципом "почнімо з чистого аркуша". Бо рахунок не 0:0. На рахунку – тисячі, тисячі українців, життя яких украла Росія, — сказав він.

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