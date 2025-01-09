В Україні після кібератаки відновили роботу Єдиного державного реєстру

Центру надання адмінпослуг у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

З четверга, 9 січня, в Україні запрацював Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Реєстр був тимчасово недоступним через російську кібератаку, що сталася 19 грудня.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції

Відновлення роботи ЄДР дозволяє налагодити електронну взаємодію між державними органами, зокрема Державною податковою службою, Державною службою статистики, Пенсійним фондом України, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які активно використовують дані з реєстру.

Також знову доступні низка онлайн-послуг, пов’язаних із роботою ЄДР. Це безоплатний пошук інформації у реєстрі, формування витягів, отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу, а також доступ державних органів до даних реєстру через ідентифікатори доступу.

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Вказується, що всі функції реєстру відновлено для забезпечення безперебійної роботи державних установ та надання послуг громадянам і бізнесу.

Кібератака на реєстри

Вночі з 19 на 20 грудня державні реєстри України зазнали кібератаки. ЇЇ назвали наймасовішою за останній час. Наразі тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, на Миколаївщині тимчасово призупинено надання окремих реєстраційних послуг, пов’язаних зі зміною власника авто.

Перша заступниця начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Одеса) Інна Фірсова розповіла, що приблизний термін відновлення реєстрів — 2 тижні.

30 грудня стало відомо, що Міністерство юстиції відновило роботу перших трьох нотаріальних реєстрів, що була призупинена внаслідок масштабної кібератаки Росії.

Після цього у системі державних реєстрів Міністерства юстиції відновлено роботу Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), що дозволяє реєструвати шлюби, народження дітей та інші акти цивільного стану.

Загалом у минулому 2024 році кількість кібератак на Україну зросла майже на 70%. За цей час зафіксовано 4315 атак, у порівнянні з 2541 атаку роком раніше.