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На Одещині перейменують вісім судів

Суворовський районний суд Одеси. Суспільне ОдесаСуворовський районний суд Одеси. Суспільне Одеса

Верховна Рада прийняла 14 січня за основу законопроект 12351 про перейменування 103 місцевих загальних судів. В Одеській області змінять назви восьми судів.

Про це повідомили у Раді судів України.

Згідно з текстом пояснювальної записки, метою проєкту є зміна назв деяких судів. Зазначається, що рішення необхідно прийняти, щоб назви судів відповідали чинним законам України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

Нагадаємо, що У Миколаєві та області перейменують наступні суди:

  • Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд міста Миколаєва;
  • Жовтневий районний суд на Вітовський районний суд;
  • Южноукраїнський міський суд на Південноукраїнський міський суд.

На Одещині перейменують вісім судів:

  • Іллічівський міський суд на Чорноморський міський суд;
  • Южненський міський суд на Південнівський міський суд;
  • Котовський міськрайонний суд на Подільський міськрайонний суд;
  • Красноокнянський районний суд на Окнянський районний суд;
  • Комінтернівський районний на Доброславський районний суд;
  • Фрунзівський районний суд на Захарівський районний суд;
  • Малиновський районний суд міста Одеси на Хаджибейський районний суд міста Одеси;
  • Суворовський районний суд міста Одеси на Пересипський районний суд міста Одеси.

Нагадаємо, що  лише 12% українців довіряють судам і 9% — прокурорам.

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