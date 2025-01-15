На Одещині перейменують вісім судів
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- Альона Коханчук
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11:54, 15 січня, 2025
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Верховна Рада прийняла 14 січня за основу законопроект 12351 про перейменування 103 місцевих загальних судів. В Одеській області змінять назви восьми судів.
Про це повідомили у Раді судів України.
Згідно з текстом пояснювальної записки, метою проєкту є зміна назв деяких судів. Зазначається, що рішення необхідно прийняти, щоб назви судів відповідали чинним законам України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».
Нагадаємо, що У Миколаєві та області перейменують наступні суди:
- Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд міста Миколаєва;
- Жовтневий районний суд на Вітовський районний суд;
- Южноукраїнський міський суд на Південноукраїнський міський суд.
На Одещині перейменують вісім судів:
- Іллічівський міський суд на Чорноморський міський суд;
- Южненський міський суд на Південнівський міський суд;
- Котовський міськрайонний суд на Подільський міськрайонний суд;
- Красноокнянський районний суд на Окнянський районний суд;
- Комінтернівський районний на Доброславський районний суд;
- Фрунзівський районний суд на Захарівський районний суд;
- Малиновський районний суд міста Одеси на Хаджибейський районний суд міста Одеси;
- Суворовський районний суд міста Одеси на Пересипський районний суд міста Одеси.
Нагадаємо, що лише 12% українців довіряють судам і 9% — прокурорам.
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