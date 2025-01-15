Суворовський районний суд Одеси. Суспільне Одеса

Верховна Рада прийняла 14 січня за основу законопроект 12351 про перейменування 103 місцевих загальних судів. В Одеській області змінять назви восьми судів.

Про це повідомили у Раді судів України.

Згідно з текстом пояснювальної записки, метою проєкту є зміна назв деяких судів. Зазначається, що рішення необхідно прийняти, щоб назви судів відповідали чинним законам України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

Нагадаємо, що У Миколаєві та області перейменують наступні суди:

Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд міста Миколаєва;

Жовтневий районний суд на Вітовський районний суд;

Южноукраїнський міський суд на Південноукраїнський міський суд.

На Одещині перейменують вісім судів:

Іллічівський міський суд на Чорноморський міський суд;

Южненський міський суд на Південнівський міський суд;

Котовський міськрайонний суд на Подільський міськрайонний суд;

Красноокнянський районний суд на Окнянський районний суд;

Комінтернівський районний на Доброславський районний суд;

Фрунзівський районний суд на Захарівський районний суд;

Малиновський районний суд міста Одеси на Хаджибейський районний суд міста Одеси;

Суворовський районний суд міста Одеси на Пересипський районний суд міста Одеси.

Нагадаємо, що лише 12% українців довіряють судам і 9% — прокурорам.