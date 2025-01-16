Суддя з Одеси, підозрювана у хабарництві, мобілізувалась, але там її зловили на пияцтві

Суддя Людмила Салтан, фото: Київський райсуд Одеси

Суддя Київського районного суду Одеси Людмила Салтан, яку звинувачують у вимаганні хабаря та відсторонили від правосуддя, намагається уникнути покарання, мобілізувавшись до Збройних сил України.

За даними «Слідство.Інфо», навіть під час служби суддя допустила порушення.

За словами видання, Людмилу Салтан у березні 2023 року НАБУ затримало на хабарі в розмірі 4 тисяч доларів.

За даними слідства, суддя вимагала гроші за ухвалення рішення в цивільній справі, обіцяючи вирок на користь позивача. У квітні того ж року Вища рада правосуддя (ВРП) відсторонила її від виконання обов’язків.

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У вересні 2024 року вона мобілізувалася, отримавши звання матроса резерву у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Згодом її перевели до іншої військової частини.

Командування повідомило, що суддя не брала участі в бойових діях, а наприкінці листопада з’явилася на службу під алкоголем. На неї склали адміністративний протокол за статтею 172-20 КУпАП.

Зазначається, що 5 грудня 2024 року військова частина направила до ВРП повідомлення про порушення дисципліни. Попри це, 15 січня 2025 року суддя не з’явилася на засідання дисциплінарної палати ВРП, посилаючись на мобілізацію. Члени ВРП відмовили у задоволенні її клопотання про зупинення розгляду справи та перенесли засідання на 29 січня.

Наразі справу Людмили Салтан розглядають Вищий антикорупційний суд та Малиновський районний суд Одеси.

Активісти «Автомайдану» наголошують, що мобілізація стає поширеним способом уникнення покарання серед суддів.

Слід зазначити, що це не перший інцидент, повʼязаний з Людмилою Салтан. Зокрема у деклараціях за 2017, 2018 та 2019 роки вона не задекларувала наявність грошей (2,1 мільйона гривень), за які було придбано авто Audi Q8.