В Одесі через російські обстріли пошкоджено 38 закладів освіти, з них 31 вже працює

Навчальний клас в одній зі школ Миколаєва. Архівне фото «НикВести»

З початку повномасштабного вторгнення, через російські обстріли, в Одесі пошкоджено 38 закладів освіти, з них 31 заклад повністю відновив роботу.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Зазначається, що у семи закладах освіти ремонтні роботи продовжуються. Серед них і дитячий садок №29, який з 24 лютого 2022 року не працював через відсутність укриття.

«За підтримки громадської організації «Наше місто» після ворожої атаки були відновлені вікна і двері. Наразі винайдені рішення і тривають роботи з організації укриття на 180 місць. Це дозволить нарешті повернути в дитячий садок вихованців», — йдеться у повідомленні.

Ремонті роботи у дитсадку №29. Фото: Одеська міська рада

Ремонті роботи у дитсадку №29. Фото: Одеська міська рада