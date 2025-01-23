В Одесі через російські обстріли пошкоджено 38 закладів освіти, з них 31 вже працює
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- Даріна Мельничук
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18:22, 23 січня, 2025
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З початку повномасштабного вторгнення, через російські обстріли, в Одесі пошкоджено 38 закладів освіти, з них 31 заклад повністю відновив роботу.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Зазначається, що у семи закладах освіти ремонтні роботи продовжуються. Серед них і дитячий садок №29, який з 24 лютого 2022 року не працював через відсутність укриття.
«За підтримки громадської організації «Наше місто» після ворожої атаки були відновлені вікна і двері. Наразі винайдені рішення і тривають роботи з організації укриття на 180 місць. Це дозволить нарешті повернути в дитячий садок вихованців», — йдеться у повідомленні.
Укриття в школах Миколаєва
Нагадаємо, що протягом 2025-2027 років Миколаївська міська рада планує спрямувати 245 мільйонів 485 тисяч гривень на облаштування укриттів у закладах освіти.
Зазначимо, що на сьогодні у Миколаєві освітній процес охоплює 2115 учнів, які навчаються очно, 17 172 учнів за змішаною формою та 18 527 — дистанційно. Окрім цього, 372 учні здобувають освіту індивідуально.
Як раніше писали «МикВісті» в очному/змішаному форматі у Миколаєві працює 31 заклад середньої освіти. Планують працювати очно/змішано ще 11 навчальних закладів по завершенню ремонтних робіт в укриттях та будівлях.
Натомість з 73 дошкільних навчальних закладів на сьогодні у Миколаєві функціонують лише 22, в яких навчається 5046 дітей. Уже завершили роботи з ремонту укриття ще в одному дитсадку, найближчим часом він має запрацювати. Ще у 14 дитсадках тривають роботи.
Нагадаємо, що Миколаївська міська рада збирається спрямувати 16,2 мільярда гривень на реалізацію програми «Освіта» на 2025-2027 роки, 10,3 мільярда планують виділити з міського бюджету. Обсяг фінансування програми удвічі перевищує попередній бюджет на освіту в 2022-2024 роках, що складав 8,6 мільярда гривень.
Станом на 13 листопада у закладах середньої освіти Миколаєва відремонтували 31 найпростіше укриття. Наразі тривають ремонтні роботи ще у 13 закладах середньої освіти. Також у місті завершили ремонт ще в одному укритті гімназії в Заводському районі.
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