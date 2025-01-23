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В Одесі через російські обстріли пошкоджено 38 закладів освіти, з них 31 вже працює

Навчальний клас в одній зі школ Миколаєва. Архівне фото «НикВести»Навчальний клас в одній зі школ Миколаєва. Архівне фото «НикВести»

З початку повномасштабного вторгнення, через російські обстріли, в Одесі пошкоджено 38 закладів освіти, з них 31 заклад повністю відновив роботу.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Зазначається, що у семи закладах освіти ремонтні роботи продовжуються. Серед них і дитячий садок №29, який з 24 лютого 2022 року не працював через відсутність укриття.

«За підтримки громадської організації «Наше місто» після ворожої атаки були відновлені вікна і двері. Наразі винайдені рішення і тривають роботи з організації укриття на 180 місць. Це дозволить нарешті повернути в дитячий садок вихованців», — йдеться у повідомленні.

Ремонті роботи у дитсадку №29. Фото: Одеська міська радаРемонті роботи у дитсадку №29. Фото: Одеська міська рада
Ремонті роботи у дитсадку №29. Фото: Одеська міська радаРемонті роботи у дитсадку №29. Фото: Одеська міська рада

Укриття в школах Миколаєва

Нагадаємо, що протягом 2025-2027 років Миколаївська міська рада планує спрямувати 245 мільйонів 485 тисяч гривень на облаштування укриттів у закладах освіти. 

Зазначимо, що на сьогодні у Миколаєві освітній процес охоплює 2115 учнів, які навчаються очно, 17 172 учнів за змішаною формою та 18 527 — дистанційно. Окрім цього, 372 учні здобувають освіту індивідуально.

Як раніше писали «МикВісті» в очному/змішаному форматі у Миколаєві працює 31 заклад середньої освіти. Планують працювати очно/змішано ще 11 навчальних закладів по завершенню ремонтних робіт в укриттях та будівлях.

Натомість з 73 дошкільних навчальних закладів на сьогодні у Миколаєві функціонують лише 22, в яких навчається 5046 дітей. Уже завершили роботи з ремонту укриття ще в одному дитсадку, найближчим часом він має запрацювати. Ще у 14 дитсадках тривають роботи.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада збирається спрямувати 16,2 мільярда гривень на реалізацію програми «Освіта» на 2025-2027 роки, 10,3 мільярда планують виділити з міського бюджету. Обсяг фінансування програми удвічі перевищує попередній бюджет на освіту в 2022-2024 роках, що складав 8,6 мільярда гривень.

Станом на 13 листопада у закладах середньої освіти Миколаєва відремонтували 31 найпростіше укриття.  Наразі тривають ремонтні роботи ще у 13 закладах середньої освіти. Також у місті завершили ремонт ще в одному укритті гімназії в Заводському районі. 

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