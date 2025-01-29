На Херсонщині викрили схему із закупівлею неякісної форми для військових на майже ₴12 млн

На Херсонщині розслідують корупційну схему з поставкою неякісного одягу військовим, фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці розслідують корупційну схему, через яку військовим Херсонщини поставили неякісний зимовий одяг. Збитки бюджету склали майже 12 мільйонів гривень.

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, серед підозрюваних — 59-річний депутат Олександрійської міської ради, який керував підприємством із пошиття одягу. Також підозрюють керівника та бухгалтера компанії.

За даними слідства, у 2022 році компанії, пов’язані з підозрюваними, уклали контракт на постачання військової форми для бригади ЗСУ на Херсонщині. Гроші виділили з місцевого бюджету. Проте замість сертифікованої продукції військові отримали куртки, штани та черевики, які не відповідали стандартам Міністерства оборони.

Підозрюваних звинувачують у привласненні бюджетних коштів, службовому підробленні та плануванні присвоїти ще 9,2 мільйона гривень. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, що правоохоронці завершили розслідування щодо ексдиректора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації, який закупив неякісний одяг для військовослужбовців.

Нагадаємо, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону повідомляла, що мова йде про колишнього керівника департаменту, яким станом на 2022 рік працював Дмитро Лазарєв.

Зазначимо, що Дмитро Лазарєв уродженець міста Миколаєва. Тривалий час він був керівникомЦентру надання адміністративних послуг. Після переобрання міським головою Олександра Сєнкевича у 2020 році Лазарєв став його заступником. На посаді віцемер керував роботою Департаменту енергетики та впровадженням інноваційних технологій.