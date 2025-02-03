На харчування дітей, які проходять психологічну реабілітацію у Південноукраїнську, планують витратити ₴7 млн

Харчування в школах / Фото: «Зміст»

На харчування дітей у Центрі соціально-психологічної реабілітації Південноукраїнська планують витратити 7,4 мільйона гривень впродовж 2025 року.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовник послуги — комунальний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Південноукраїнської міської ради. Підрядник повинен буде до 31 грудня 2025 року надавати щоденне п’ятиразове харчування для 50 дітей, віком від 3 до 18 років.

Кожен учасник має розробити та подати примірне чотиритижневе меню на усі чотири пори року для дітей різних категорій віку окремо, вказується у тендерній документації. Водночас, зазначається там, це меню має бути погоджене з територіальним відділом Держпродспоживслужби.

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Підрядника обиратимуть після 17 лютого 2025 року, а наразі триває процес подачі тендерних пропозицій від майбутніх учасників.

Нагадаємо, у 2025 році у Південноукраїнську запровадили нові пільги на харчування для дітей у школах та дитячих садках: батьки платитимуть 60% від фактичної вартості.

А у Миколаєві з 1 січня 2025 року підвищили вартість харчування у дитсадках та школах.

Водночас на засіданні міської комісії депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко заявив, що багато дітей у місті відмовляються їсти страви, приготовані за новим меню, розробленим Євгеном Клопотенком. За його словами, діти не їдять страви через те, що вони не містять достатньо солі, цукру та масла, що робить їжу несмачною.

Після цього Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська від партії «Слуга народу» відреагувала на заяву свого колеги. В коментарі «МикВісті» вона заявила що хотіла б особисто перевірити якість харчування у шкільних їдальнях Миколаєва.

А на безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень. Ці кошти у вигляді субвенції мають отримати 42 територіальні громади регіону.