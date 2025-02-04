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Суд на Одещині дав умовний строк підлітку, який збив 13-річну односельчанку

На Одещині суд дав умовний термін 16-річному підлітку за ДТП, фото: НацполіціяНа Одещині суд дав умовний термін 16-річному підлітку за ДТП, фото: Нацполіція

На Одещині суд виніс вирок 16-річному жителю Березівщини, який минулого року на батьковому автомобілі збив 13-річну дівчинку.

ДТП сталася у квітні в одному з сіл Березівської громади, повідомили у Нацполіції Одеської області.

За даними слідства, хлопець без дозволу сів за кермо ВАЗу та поїхав кататися разом із 15-річним другом. Він помітив односельчанку, але не зменшив швидкість і збив її. У дівчинки діагностували відкритий перелом ноги.

Суд визнав підлітка винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень. Його засудили до трьох років позбавлення волі, але з іспитовим терміном на два роки. Також йому заборонили керувати авто протягом трьох років.

На Одещині суд дав умовний термін 16-річному підлітку за ДТП, фото: НацполіціяНа Одещині суд дав умовний термін 16-річному підлітку за ДТП, фото: Нацполіція

Раніше повідомлялось, що на Одещині водій легковика збив 16-річну дівчину, вона загинула на місці.

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