У Херсоні затримали чоловіка, якого підозрюють у роботі в окупаційній поліції
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- Марія Хаміцевич
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13:31, 06 лютого, 2025
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У Херсоні затримали колишнього правоохоронця, якого підозрюють у роботі на РФ під час окупації міста. Чоловік працював у незаконно створеному правоохоронному органі.
Про це повідомили 6 лютого на сайті Державного бюро розслідувань.
За даними слідства, у 2022 році чоловік влаштувався на службу в так зване управління МВС Херсонської області. Він обійняв посаду інспектора роти охорони та відповідав за безпеку приміщень.
Після деокупації правобережжя Херсонщини чоловік залишився в Херсоні. Його затримали та повідомили про підозру у добровільному зайнятті посади у незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території (частина 7 статті 111-1 КК України). Наразі він перебуває під вартою.
Нагадаємо, що раніше правоохоронці затримали жителя Херсону, якого підозрюють у роботі на росіян під час окупації в захопленій колонії, а згодом він ледь не потрапив на службу до ЗСУ.
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