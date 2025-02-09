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У Миколаєві планують встановити сонячні панелі для безперебійного водопостачання на 34 точках видачі води

Точка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВАТочка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

У 2025 році «Миколаївоблтеплоенерго» планує встановити сонячні панелі ще на 34 станціях видачі очищеної води, щоб забезпечити їх безперебійну роботу.

Про це повідомив директор комунального підприємства Микола Логвінов під час брифінгу 6 лютого, пишуть «МикВісті».

— Зараз на 34 з них ми плануємо встановити сонячні батареї з інвертором. У цьому році ми реалізували пілотний проєкт на вулиці Колодязній для того, щоб станція води осмосу працювала в автономному режимі. І ми ще добудуємо таких 34 штуки. У нас є домовленості з донором, ми хочемо розвивати цю систему. Щоб старі теплові пункти стояли не занедбаними приміщеннями, а там була вода, електрозарядка, сонячна станція, – сказав Микола Логвінов.

Нагадаємо, обслуговування 82 точок видачі питної води комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» обходиться в 2,8 мільйона гривень на місяць. На рік ця сума сягає більше 30 мільйонів гривень.

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