В Україні запустили електронний сервіс «Є-Бджільництво»
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- Марія Хаміцевич
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12:46, 10 лютого, 2025
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Міністерство аграрної політики та продовольства оголосило про запуск першого етапу електронного сервісу «Є-Бджільництво», який спрямований на завчасне сповіщення про використання засобів захисту рослин.
Ця платформа допоможе бджолярам захистити свої пасіки від отруєнь і сприятиме ефективному запиленню сільськогосподарських культур, повідомили у міністерстві.
За допомогою сервісу аграрії зможуть вести журнал обробки земель, подавати заявки на пошук пасічників, обирати оптимальні періоди для обробки полів та повідомляти пасічників у радіусі 8 кілометрів.
Бджолярі, своєю чергою, матимуть змогу інтегрувати свої дані в систему ДАР, вказувати геолокацію пасік, залишати відгуки про співпрацю з аграріями та подавати заявки на запилення.
Сервіс «Є-Бджільництво» інтегрується з реєстрами пасік і пестицидів, що робить його зручним та ефективним інструментом для сільськогосподарської галузі.
Нагадаємо, що у 2023 році зазначали, що в Миколаївській області внаслідок бойових дій постраждало до 400 пасічників, але дані продовжують збирати. Також зафіксовано загибель близько трьох тисяч сімей бджіл, в одній в середньому налічується 20 тисяч комах.