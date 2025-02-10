В Україні запустили електронний сервіс «Є-Бджільництво»

В Україні запустили сервіс «Є-Бджільництво», фото: seeds.org.ua

Міністерство аграрної політики та продовольства оголосило про запуск першого етапу електронного сервісу «Є-Бджільництво», який спрямований на завчасне сповіщення про використання засобів захисту рослин.

Ця платформа допоможе бджолярам захистити свої пасіки від отруєнь і сприятиме ефективному запиленню сільськогосподарських культур, повідомили у міністерстві.

За допомогою сервісу аграрії зможуть вести журнал обробки земель, подавати заявки на пошук пасічників, обирати оптимальні періоди для обробки полів та повідомляти пасічників у радіусі 8 кілометрів.

Бджолярі, своєю чергою, матимуть змогу інтегрувати свої дані в систему ДАР, вказувати геолокацію пасік, залишати відгуки про співпрацю з аграріями та подавати заявки на запилення.

Сервіс «Є-Бджільництво» інтегрується з реєстрами пасік і пестицидів, що робить його зручним та ефективним інструментом для сільськогосподарської галузі.

Нагадаємо, що у 2023 році зазначали, що в Миколаївській області внаслідок бойових дій постраждало до 400 пасічників, але дані продовжують збирати. Також зафіксовано загибель близько трьох тисяч сімей бджіл, в одній в середньому налічується 20 тисяч комах.