Вихопив телефон і вибіг на зупинці: у Миколаєві чоловік пограбував пасажира тролейбуса

У Миколаєві чоловік пограбував пасажира тролейбуса: йому загрожує до 10 років в'язниці. Фото: поліція Миколаївщини

У Миколаєві 26-річний чоловік вихопив мобільний телефон із рук пасажира тролейбуса та втік. Поліцейські затримали зловмисника за кілька годин.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.

Інцидент стався у середу, 10 квітня, до поліції звернулася жінка, яка розповіла, що невідомий вихопив мобільний телефон з рук 52-річного чоловіка та втік із тролейбуса на зупинці.

Оперативники розшукали підозрюваного на одній із вулиць міста. Телефон, який він уже встиг збути, вилучили у нового власника та після слідчих дій його повернуть потерпілому.

Затриманому вже повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 КК України (грабіж в умовах воєнного стану). Тепер йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Наразі поліція перевіряє, чи причетний він до інших подібних пограбувань у місті. Найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід.

