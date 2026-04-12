Вихопив телефон і вибіг на зупинці: у Миколаєві чоловік пограбував пасажира тролейбуса
- Аліна Квітко
19:32, 12 квітня, 2026
У Миколаєві 26-річний чоловік вихопив мобільний телефон із рук пасажира тролейбуса та втік. Поліцейські затримали зловмисника за кілька годин.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.
Інцидент стався у середу, 10 квітня, до поліції звернулася жінка, яка розповіла, що невідомий вихопив мобільний телефон з рук 52-річного чоловіка та втік із тролейбуса на зупинці.
Оперативники розшукали підозрюваного на одній із вулиць міста. Телефон, який він уже встиг збути, вилучили у нового власника та після слідчих дій його повернуть потерпілому.
Затриманому вже повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 КК України (грабіж в умовах воєнного стану). Тепер йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Наразі поліція перевіряє, чи причетний він до інших подібних пограбувань у місті. Найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід.
