 Великодній трамвай у Миколаєві: перші пасажири отримали паски

У Миколаєві на Великдень запустили святковий трамвай: пасажирам дарували паски

Святковий маршрут у Миколаєві: пасажирам трамвая дарували великодні паски. Фото: електротранс

У Миколаєві на Великдень запустили святковий «Пасхальний трамвайчик» — спеціальний рейс, який курсував містом 12 квітня.

Про це повідомили у пресслужбі КП «Миколаївелектротранс».

Вагон прикрасили працівники електротрансу разом із колективами відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради.

Під час поїздки перші пасажири отримали у подарунок паски, а також наліпки з логотипом підприємства — як пам’ятний сувенір.

У «Миколаївелектротрансі» зазначили, що таким чином вирішили привітати містян зі святом та створити святковий настрій у місті.

Святковий маршрут у Миколаєві: пасажирам трамвая дарували великодні паски. Фото: електротранс
Нагадаємо, що у 2026 році дати Великодня у різних християнських конфесіях відрізняються. Римо-католики та протестанти відзначили свято 5 квітня, тоді як православні та греко-католики святкують Воскресіння Христове 12 квітня — на тиждень пізніше.

Як прошли святкування у місті у фоторепортажі «МикВісті»: «У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування».

Реклама
