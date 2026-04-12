У Миколаєві на Великдень запустили святковий трамвай: пасажирам дарували паски
20:00, 12 квітня, 2026
У Миколаєві на Великдень запустили святковий «Пасхальний трамвайчик» — спеціальний рейс, який курсував містом 12 квітня.
Про це повідомили у пресслужбі КП «Миколаївелектротранс».
Вагон прикрасили працівники електротрансу разом із колективами відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради.
Під час поїздки перші пасажири отримали у подарунок паски, а також наліпки з логотипом підприємства — як пам’ятний сувенір.
У «Миколаївелектротрансі» зазначили, що таким чином вирішили привітати містян зі святом та створити святковий настрій у місті.
Нагадаємо, що у 2026 році дати Великодня у різних християнських конфесіях відрізняються. Римо-католики та протестанти відзначили свято 5 квітня, тоді як православні та греко-католики святкують Воскресіння Христове 12 квітня — на тиждень пізніше.
