«Діти — це наше все, вони не мають знаходитись в таких умовах», — мер Миколаєва про ситуацію в обласній лікарні

Немовля, у якого після виявили набряки на руках після того, як його фіксували ременем до візку. Фото: Офіс омбудсмана

Миколаївський міський голова відреагував на ситуацію, що сталася в Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги (Обласний Будинок дитини), де, за словами правозахисників, діти перебувають в неналежних умовах.

Як відомо, 3 березня правозахисниця Інна Мірошниченко показала фото, на яких малюки привʼязані до крісел і не мають можливості гуляти, проводячи весь час біля телевізора. Крім того, в закладі відсутні реабілітаційні послуги, а умови є жахливими: діти привʼязані до крісел, їм не надають медичну допомогу, а укриття не працює.

Кадри із закладу обласного будинку дитини. Фото: Інна Мірошниченко Кадри із закладу обласного будинку дитини. Фото: Інна Мірошниченко

Олександр Сєнкевич у своєму відеозверненні заявив, що багато містян висловили обурення щодо ситуації та написали численні коментарі, деякі з яких мали особисті звинувачення на його адресу. Проте він зазначив що, цей заклад підпорядковується обласній раді, тому Миколаївська міська рада не може впливати на його діяльність чи змінювати умови для перебування дітей.

— Друзі, бачу багато відміток і коментарів щодо жахливої ситуації, яка сталась в обласному будинку дитини. А дехто шле прокльони на мою адресу. Я розумію ваші емоції та розпач. Проте прошу за цими емоціями не забувати про критичне мислення. Цей заклад знаходиться у підпорядкуванні обласної ради, хоч і розташований на території Миколаєва. Міська рада у такому випадку не впливає на роботу закладу, не відповідає за кадрові рішення та не має повноваження управління обласним будинком дитини. Будь ласка, розділяйте де міська влада, а де обласна, – сказав мер.

Мер додав, що хоча місто не має прямого відношення до закладу, питання вже на контролі у обласної ради. Він також нагадав, що у місті працює Служба у справах дітей, яка активно займається питаннями всиновлення та опіки, а також підтримує дитячі будинки сімейного типу.