«Діти — це наше все, вони не мають знаходитись в таких умовах», — мер Миколаєва про ситуацію в обласній лікарні
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- Аліна Квітко
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18:31, 04 березня, 2025
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Миколаївський міський голова відреагував на ситуацію, що сталася в Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги (Обласний Будинок дитини), де, за словами правозахисників, діти перебувають в неналежних умовах.
Як відомо, 3 березня правозахисниця Інна Мірошниченко показала фото, на яких малюки привʼязані до крісел і не мають можливості гуляти, проводячи весь час біля телевізора. Крім того, в закладі відсутні реабілітаційні послуги, а умови є жахливими: діти привʼязані до крісел, їм не надають медичну допомогу, а укриття не працює.
Олександр Сєнкевич у своєму відеозверненні заявив, що багато містян висловили обурення щодо ситуації та написали численні коментарі, деякі з яких мали особисті звинувачення на його адресу. Проте він зазначив що, цей заклад підпорядковується обласній раді, тому Миколаївська міська рада не може впливати на його діяльність чи змінювати умови для перебування дітей.
— Друзі, бачу багато відміток і коментарів щодо жахливої ситуації, яка сталась в обласному будинку дитини. А дехто шле прокльони на мою адресу. Я розумію ваші емоції та розпач. Проте прошу за цими емоціями не забувати про критичне мислення. Цей заклад знаходиться у підпорядкуванні обласної ради, хоч і розташований на території Миколаєва. Міська рада у такому випадку не впливає на роботу закладу, не відповідає за кадрові рішення та не має повноваження управління обласним будинком дитини. Будь ласка, розділяйте де міська влада, а де обласна, – сказав мер.
Мер додав, що хоча місто не має прямого відношення до закладу, питання вже на контролі у обласної ради. Він також нагадав, що у місті працює Служба у справах дітей, яка активно займається питаннями всиновлення та опіки, а також підтримує дитячі будинки сімейного типу.
— Я вже бачу, що омбудсмен звернув на цей випадок увагу і впевнений, що обласна рада вже займається питанням і виправить всі помилки. Також хочу зазначити, що в підпорядкуванні міста знаходиться Служба у справах дітей. Наші спеціалісти займаються питаннями всиновлення, опіки, а також активно комунікують з дитячими будинками сімейного типу. Загалом, на нашу службу у справах дітей покладено понад 50 функцій та повноважень. Дякую за вашу небайдужість! Діти — це наше все, вони не мають знаходитись в таких умовах, – резюмував він.
Після опублікованої інформації правозахисницею редакція «МикВісті» зверталася за коментарем до представників місцевої влади, зокрема до:
- заступника голови Миколаївської ОВА з медицини Юрія Гранатурова;
- голови Миколаївської облради Антона Табунщика;
- виконуючої обовʼязки начальника обласного управління охорони здоров‘я Ірини Ткаченко;
- головного лікаря Миколаївської обласної дитячої лікарні, до складу якої входить Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги (Будинок дитини) Олександра Пліткіна.
- пресслужби Миколаївської ОВА.
Проте станом на 18:00, 4 березня, отримати відповідь поки не вдалося.
Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві
Як відомо, 3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.
У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.
Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.
При цьому, жоден з посадовців та депутатів Миколаївщини ситуацію так і не прокоментували. Хоча й редакція «МикВісті» намагалась отримати коментар з приводу даної ситуації у представників місцевої влади.
Однак скандал прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Мер додав, що хоча місто не має прямого відношення до закладу, питання вже на контролі у обласної ради. Він також нагадав, що у місті працює Служба у справах дітей, яка активно займається питаннями всиновлення та опіки, а також підтримує дитячі будинки сімейного типу.
Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.
Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.
В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.
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