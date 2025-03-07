В Одесі 6 березня зафіксували температурний рекорд дня

Погода по Україні 6 березня. Фото: Гідрометцентр

У Одесі у четвер, 6 березня, зафіксували новий температурний рекорд дня.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Зазначається, що у цей день стовпчик термометра зріс до +18,9 градуса тепла.

Також 6 березня у ряді регіонів на півночі країни також були зафіксовані температурні рекорди дня. До прикладу, найспекотніше було у Франківську, там зафіксували +22,9 градуса тепла, а у Чернівцях +21,4 градуса тепла.

Нагадаємо, що у Миколаєві в березні температура може піднятися вище норми, але синоптики попереджають, що погода буде мінливою, з перепадами температури та можливими холодними днями.

Також нагадуємо, що абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень по Миколаєву і по області зафіксований 16 липня 2024 року і становить +41,6°C.