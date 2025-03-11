Вона знала, що несе вибухівку: суд Миколаєва відправив під арешт 19-річну підозрювану у організації теракту

Підозрювану відправили під арешт без можливості внесення застави. Фото: Центральний районний суд

Центральний районний суд Миколаєва відправив під арешт 19-річну дівчину, підозрювану у підготовці теракту біля будівлі поліції.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Згідно матеріалів справи, на спілкування з представником спецслужб РФ вона вийшла у Telegram, де їй надали адресу саморобного вибухового пристрою, здійснити його підключення та доставити до однієї з адміністративних будівель ГУ НП в Миколаївській області. Зазначені інструкції підозрювана виконала. Проте, коли вона перебувала поблизу будівлі, до неї підійшли співробітники поліції, які завадили їй закласти вибухівку.

На суді вона визнала провину. За словами дівчини, вона шукала роботу, їй зателефонувала незнайома людина і запропонувала гроші за вищезазначені дії. Вона розуміла, що доставляє вибухівку, проте її співрозмовник запевнив, що все буде нормально, пишуть у суді.

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— Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання, зважаючи на міцні соціальні зв’язки, щире каяття, здійснення на його клієнтку психологічного тиску з боку співробітника спецслужб РФ, співпрацю зі слідством, — передає пресслужба суду.

Суд у підсумку ухвалив застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Зазначимо, що 11 березня стало відомо, що миколаївські правоохоронці затримали 19-річну студентку, яку підозрюють у підготовці теракту біля будівлі Національної поліції.

Затримання дівчини прокоментував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він написав, що росіяни хотіли підірвати разом з вибухівкою і саму дівчину.

До цього він розповів, що Служба безпеки України викрила схему вербування українців російськими спецслужбами. Цільовою аудиторією ФСБ є підлітки віком від 15 до 19 років.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту у Миколаєві 14 лютого. Ними виявились четверо підлітків з Полтавської області від 14 до 17 років. Їх, за даними правоохоронців, завербували спецслужби Росії та обіцяли швидкий заробіток.

14 лютого біля одного з кафе Миколаєва пролунав вибух. Унаслідок інциденту жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці повідомляють, що вибухівку принесла сама жінка. Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту підозрюваних без права на внесення застави.