«Це не відповідає реальності», — директорка інтернату на Миколаївщині заперечила те, що евакуйованих дітей не пускали в укриття під час тривог

Директорка Антонівського мистецького ліцею у Миколаївській області заперечила нещодавню заяву Моніторингової групи Офісу омбудсмана про те, що евакуйованих дітей не пускають в укриття.

Про це Валентина Скопіна розповіла на комісії Миколаївської обласної ради з питань освіти, пишуть «МикВісті».

В заяві групи йшлось про те, що вихованцям Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації, яких евакуювали до закладу під час війни, не дозволяють йти в укриття, а самі діти чекають завершення тривоги у актовій залі.

При цьому вона зауважила, що мови про заборону пускати вихованців центру до укриття ніколи і не йшло.

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— В укритті ми зробили ремонт. І те, що дітей туди не пускали, це неправда. Діти під час навчального процесу всі разом з нами йдуть. По-перше, їх керівник мав написати наказ, відповідно з яким дітей переміщували б в укриття. Такого наказу не було. Те, що вони не водили, я навіть не можу сказати чому. Наші всі діти... В нас в укриті є місце. Ніхто не забороняв. Навіть думки такої не було. Це не відповідає реальності, — сказала Валентина Скопіна.

При цьому керівниця департаменту освіти Алла Веліховська зауважила, що невідомо, кого саме опитувала моніторингова група і хто конкретно не спускався до укриття. Водночас після перевірок обласної ради в укриття тепер ходять усі діти.

— Поруч не було представників самого закладу, абсолютно стверджувати.. Скільки дітей не йшло в укриття, чому. Тим більше ви знаєте дітей. Дійсно укриття поруч із закладом, треба вийти на двір. Воно з усіма довідками і повністю відповідає законодавству. На сьогодні робота проведена з усіма. Написані всі алгоритми і тепер всі діти обовʼязково відвідують укриття, — сказала Алла Веліховська.

Нагадаємо, очільниця департаменту освіти Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська звинуватила медіа у розголосі щодо результатів перевірки інтернатів, яку місяць тому провели представники Офісу Уповноваженого Верховної ради з прав людини, виявивши там велику кількість порушень.

Порушення прав дітей у спецшколах на Миколаївщині

Лисогірська спеціальна школа у Первомайському районі. Фото: правозахисниці Інни Мірошниченко

Як відомо, учасниця моніторингової групи Офісу омбудсмена, правозахисниця Інна Мірошниченко поділилася знімками громадської перевірки Лисогірської спеціальної школи на Миколаївщині. Зазначимо, що заклад був одним серед тих, які проходили перевірки моніторингової групи Офісу омбудсмена. Як пише адвокатка, у закладі наразі 156 дітей, догляд за якими мають здійснювати 98 працівників.

Крім Лисогірської спецшколи, порушення моніторингова група виявила у низці закладів. Наприклад, виявилось, що дітей, яких евакуювали до Антонівського мистецького ліцею на Миколаївщині, не допускають до захисних споруд, вони змушені перебувати в актовому залі, тоді як укриттями користуються виключно учні закладу.

Варто нагадати, що депутати Миколаївської обласної ради ще в грудні минулого року збирались перевірити стан справ у Антонівському мистецькому ліцеї в Миколаївській області (раніше — Антонівська школа-інтернат), проте цього так і не відбулось, а моніторингова група Офісу Уповноваженого з прав людини доїхала туди з Києва раніше.