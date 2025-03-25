На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +20°C

Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 25 березня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що південно-східний вітер сягатиме 9-14 м/с.

Температура повітря в області коливатиметься від +3° до +8° вночі, а вдень підніметься від +15° до +20°.

У Миколаєві очікується вночі від +5° до +7°, вдень — від +17° до +19°.