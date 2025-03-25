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На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +20°C

Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 25 березня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. 

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що південно-східний вітер сягатиме 9-14 м/с. 

Температура повітря в області коливатиметься від +3° до +8° вночі, а вдень підніметься від +15° до +20°. 

У Миколаєві очікується вночі від +5° до +7°, вдень — від +17° до +19°. 

Нагадаємо, 12 березня в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня. Температура досягла +20,6°С.

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