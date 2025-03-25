В деяких районах Миколаєва до вечора відключили воду

Проведення ремонтних робіт. Фото: «Миколаївводоканал»

У Миколаєві в мікрорайоні Кульбакіно та частині Заводського району до вечора 25 березня тимчасово відключили воду через ремонтні роботи.

Як повідомляє «Миколаївводоканал», водопостачання в мікрорайоні Кульбакіно буде відсутнє з 09:00 до 20:00 у зв’язку з ремонтними роботами на вулиці Знамянській, 39.

Крім того, через ремонт на ділянці вулиць Мала Морська – Громадянська до 20:00 відключили воду за такими адресами:

Вулиця Громадянська від Пограничної до Ковальської;

провулок 1 та 2 Ковальські;

Вулиця Ковальська від Громадянської до Садової;

Вулиця Мала Морська від Пограничної до Ковальської.

Раніше повідомлялося, що Комунальне підприємство «Міськводоканал» Баштанської міської ради отримало новий насосний агрегат вартістю понад три мільйони гривень для покращення водопостачання громади.