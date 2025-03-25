  • вівторок

    25 березня, 2025

  • 15.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 25 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 15.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В деяких районах Миколаєва до вечора відключили воду

Проведення ремонтних робіт. Фото: «Миколаївводоканал»Проведення ремонтних робіт. Фото: «Миколаївводоканал»

У Миколаєві в мікрорайоні Кульбакіно та частині Заводського району до вечора 25 березня тимчасово відключили воду через ремонтні роботи.

Як повідомляє «Миколаївводоканал», водопостачання в мікрорайоні Кульбакіно буде відсутнє з 09:00 до 20:00 у зв’язку з ремонтними роботами на вулиці Знамянській, 39.

Крім того, через ремонт на ділянці вулиць Мала Морська – Громадянська до 20:00 відключили воду за такими адресами:

  • Вулиця  Громадянська від Пограничної до Ковальської;
  • провулок 1 та 2 Ковальські;
  • Вулиця Ковальська від Громадянської до Садової;
  • Вулиця Мала Морська від Пограничної до Ковальської.

Раніше повідомлялося, що Комунальне підприємство «Міськводоканал» Баштанської міської ради отримало новий насосний агрегат вартістю понад три мільйони гривень для покращення водопостачання громади.

Останні новини про: Вода у Миколаєві

Перевірка якості води у Миколаєві: в трьох пунктах розливу виявили відхилення pH
За місяць миколаївці набрали в бюветах 8,5 млн літрів очищеної питної води
Планові роботи: 13 березня у Миколаєві не розвозитимуть очищену воду
Реклама

Читайте також:

новини

Справа спецпризначенця Шевченка: суд відклав засідання, бо обвинуваченому раптово стало зле

Аліса Мелік-Адамян
новини

Соціальний діалог і нові робочі місця: у Миколаєві стартує важливий проєкт з Міжнародною організацією праці

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві влаштували парад собак, яких прихистили з вулиці

Марія Хаміцевич
новини

У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської

Даріна Мельничук
новини

У 2024 році на Миколаївщині знизилась захворюваність на туберкульоз

Даріна Мельничук

Останні новини про: Вода у Миколаєві

Планові роботи: 13 березня у Миколаєві не розвозитимуть очищену воду
За місяць миколаївці набрали в бюветах 8,5 млн літрів очищеної питної води
Перевірка якості води у Миколаєві: в трьох пунктах розливу виявили відхилення pH

Соціальний діалог і нові робочі місця: у Миколаєві стартує важливий проєкт з Міжнародною організацією праці

Росія на переговорах із США наполягає на повному контролі над чотирма українськими областями, — ЗМІ

2 години тому

Головне сьогодні