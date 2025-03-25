В деяких районах Миколаєва до вечора відключили воду
-
- Альона Коханчук
-
•
-
10:48, 25 березня, 2025
-
У Миколаєві в мікрорайоні Кульбакіно та частині Заводського району до вечора 25 березня тимчасово відключили воду через ремонтні роботи.
Як повідомляє «Миколаївводоканал», водопостачання в мікрорайоні Кульбакіно буде відсутнє з 09:00 до 20:00 у зв’язку з ремонтними роботами на вулиці Знамянській, 39.
Крім того, через ремонт на ділянці вулиць Мала Морська – Громадянська до 20:00 відключили воду за такими адресами:
- Вулиця Громадянська від Пограничної до Ковальської;
- провулок 1 та 2 Ковальські;
- Вулиця Ковальська від Громадянської до Садової;
- Вулиця Мала Морська від Пограничної до Ковальської.
Раніше повідомлялося, що Комунальне підприємство «Міськводоканал» Баштанської міської ради отримало новий насосний агрегат вартістю понад три мільйони гривень для покращення водопостачання громади.
Останні новини про: Вода у Миколаєві