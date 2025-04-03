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У Миколаєві незадоволений водій побив інспекторку з паркування та погрожував їй розправою

Інспекторка з паркування. Фото: Миколаївська міська радаІнспекторка з паркування. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві під час виписування штрафу за паркування незадоволений водій напав на інспекторку та погрожував їй розправою.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що інспекторка травмована. Крім того, водій ображав її та погрожував фізичною розправою, якщо створене повідомлення про порушення ПДР не буде видалено.

На місце події викликали правоохоронців. Чоловіка доставили до відділення поліції.

«Наразі відкрито кримінальне провадження. У даному випадку передбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 350 КК України — це, зокрема, умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі», — йдеться у повідомленні.

У Миколаївській міськраді зазначили, що це не перший випадок нападу на інспекторів паркування. Один із них трапився напередодні нового року. Тоді через побиття у інспектора були забої та поранена голова. Поліція повідомила нападнику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.  Наразі справу передали у суд.

Також нагадаємо, що у лютому у Миколаєві перехожий побив інспектора з паркування та втік з місця події. Правоохоронці встановили підозрюваного.

Раніше в Управлінні транспорту нагадали порушникам, що їм може загрожувати адміністративна та кримінальна відповідальність.

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