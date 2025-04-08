Кабмін призначив керівника держагентства «ПлейСіті»

Призначено нового керівника ПлейСіті. Фото: pixabay

У вівторок, 8 квітня, головою новоствореного державного агентства «ПлейСіті» призначили Геннадія Новікова.

Таке рішення ухвалив Кабмін, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Раніше Геннадій Новіков працював заступником керівника апарату в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а у 2022 був її членом. До цього працював у Мінцифри, зокрема керівником експертної групи розвитку електронної комерції та бізнесу Директорату цифрового розвитку.

Геннадій Новіков. Фото: Міністерство цифрової трансформації України

Нагадаємо, що у березні уряд створив держагентство «ПлейСіті», яке регулюватиме сфери лотерей та азартних ігор. Агентство буде підпорядковане Мінцифри. Найголовніше завдання — цифровізувати видачу ліцензій на роботу та створити інструменти для чіткого контролю за ринком і боротьби з нелегальними казино.

У лютому Кабмін передав функції з регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ) до Мінцифри.