На Миколаївщині завтра прогнозують ожеледицю
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- Даріна Мельничук
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23:21, 11 квітня, 2025
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У суботу, 12 квітня, у Миколаївській області вночі та в першу половину дня на дорогах прогнозується ожеледиця.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики зазначають, що вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від 0° до -5°, а вдень від +5° до +10°. У Миколаєві вночі очікується заморозки від -2° до -4°, вдень — +7° до +9°.
Негода на Миколаївщині 11 квітня
Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.
Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.
Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.
У Миколаївській мерії розповіли, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів.
Також у Миколаєві через погіршення погодних умов вже зафіксовано понад 40 повалених дерев.
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