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На Миколаївщині завтра прогнозують ожеледицю

Берегова лінія мікрорайону «Намив» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Берегова лінія мікрорайону «Намив» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У суботу, 12 квітня, у Миколаївській області вночі та в першу половину дня на дорогах прогнозується ожеледиця.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від 0° до -5°, а вдень від +5° до +10°. У Миколаєві вночі очікується заморозки від -2° до -4°, вдень — +7° до +9°.

Негода на Миколаївщині 11 квітня

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Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.

У Миколаївській мерії розповіли, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів.

Також у Миколаєві через погіршення погодних умов вже зафіксовано понад 40 повалених дерев.

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