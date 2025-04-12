Через обстріл Миколаєва 10 квітня один з будинків залишився без газу: мер пояснив, що потрібно для відновлення

Миколаїв після нічної атаки «Шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»

Внаслідок обстрілу Миколаєва у ніч на 10 квітня один з пошкоджених житлових будинків залишився без газопостачання.

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що для відновлення подачі газу у будинок потрібно виконати перевірку димовентканалів у кожній квартирі будинку. Її розпочне управляюча компанія сьогодні, 12 квітня о 12:00.

— Це обов’язкова вимога згідно із законодавством для відновлення газопостачання. Без цієї перевірки газ до будинку не подадуть. Дуже важливо забезпечити доступ до всіх квартир. Чим швидше фахівці зможуть потрапити до кожного помешкання — тим швидше завершиться перевірка і буде подано газ, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Зв'язатися з контактною особою від управляючої компанії можна за телефоном: +380972534200.

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Також, додав він, починаються підготовчі роботи до ремонту покрівлі. Підрядна організація о 9:00 розпочинає розбір завалів і підготовку до ремонту даху.

А ще — забивання вікон OSB-плитами. Наразі ці роботи вже майже завершили. Залишились лише висотні секції, які через погодні умови не вдалося виконати — ці роботи продовжать сьогодні, додам міський голова.

Удар по Миколаєву 10 квітня

Перші вибухи у місті пролунали близько 02:45, коли росіяни безпілотниками атакували Миколаїв. Під час атаки у місті стались пожежі у двох районах. Постраждали 10 людей — двох з яких госпіталізували у лікарні, інші отримали амбулаторну допомогу. Пошкоджень, як зазначала влада, зазнали 9 багатоквартирних будинків та адмінбудівля. Загалом через атаку вибуховою хвилею пошкоджено близько 300 квартир.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва.

Крім того, 10 квітня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною 28 безпілотників «Shahed 131/136».