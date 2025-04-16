  • середа

    16 квітня, 2025

  • 18.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 квітня , 2025 середа

  • Миколаїв • 18.6° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У МЗС заявили, що відновлення потяга Одеса — Кишинів не вплине на позицію України щодо Придністров’я

Потяг InterCity+, фото: «МикВісті»Потяг InterCity+, фото: «МикВісті»

Відновлення залізничного сполучення між Одесою і Кишиневом, яке проходитиме через територію невизнаного Придністров’я, не впливає на офіційну позицію України щодо цього регіону.

Як повідомив представник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, обговорення щодо запуску маршруту наразі тривають. Україна й Молдова ведуть конструктивні переговори з цього приводу, однак про зміну ставлення до Придністров’я не йдеться, пише Європейська правда.

Раніше, 15 квітня, молдовська залізниця заявила про намір відновити рух потяга, що було припинено з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Тихий підкреслив, що під час ухвалення інфраструктурних рішень Україна насамперед бере до уваги питання безпеки. Саме ці аспекти будуть вирішальними при оцінці можливості відновлення маршруту.

Нагадаємо, що у період великодніх свят «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкий поїзд №265/266 «Київ — Одеса — Київ». Він курсуватиме 18 та 21 квітня, щоб допомогти пасажирам зручно спланувати святкові подорожі.

Останні новини про: Укрзалізниця

В «Укрзалізниці» запевняють, що під час кібератаки не сталося витоку військових чи персональних даних
В «Укрзалізниці» запевняють, що пасажири з Одеси зможуть зручно дістатися Ужгорода попри зміни маршрутів
«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг «Київ — Одеса» на великодні свята
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині приєднають ще дві санаторні школи-інтернати

Аліна Квітко
новини

Книга памʼяті: у Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року

Даріна Мельничук
новини

Пенсії Миколаївщини: більші, ніж на Херсонщині, але менші, ніж на Одещині

Світлана Іванченко
новини

Бізнесмена з Львівщини, який фігурує у справі про корупцію у ЖКГ, примусово доставлять в суд Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

До 65 шкіл під загрозою закриття: Миколаївська облрада хоче відтермінувати наказ МОН про обов’язкове очне навчання для ВПО

Аліна Квітко

Останні новини про: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг «Київ — Одеса» на великодні свята
В «Укрзалізниці» запевняють, що пасажири з Одеси зможуть зручно дістатися Ужгорода попри зміни маршрутів
В «Укрзалізниці» запевняють, що під час кібератаки не сталося витоку військових чи персональних даних

Книга памʼяті: у Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року

Пенсії Миколаївщини: більші, ніж на Херсонщині, але менші, ніж на Одещині

5 годин тому

В Одесі додатково виділили ₴20 млн на харчування учнів початкових класів і пільговиків

Аліна Квітко

Головне сьогодні