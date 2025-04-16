У МЗС заявили, що відновлення потяга Одеса — Кишинів не вплине на позицію України щодо Придністров’я

Потяг InterCity+, фото: «МикВісті»

Відновлення залізничного сполучення між Одесою і Кишиневом, яке проходитиме через територію невизнаного Придністров’я, не впливає на офіційну позицію України щодо цього регіону.

Як повідомив представник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, обговорення щодо запуску маршруту наразі тривають. Україна й Молдова ведуть конструктивні переговори з цього приводу, однак про зміну ставлення до Придністров’я не йдеться, пише Європейська правда.

Раніше, 15 квітня, молдовська залізниця заявила про намір відновити рух потяга, що було припинено з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Тихий підкреслив, що під час ухвалення інфраструктурних рішень Україна насамперед бере до уваги питання безпеки. Саме ці аспекти будуть вирішальними при оцінці можливості відновлення маршруту.

Нагадаємо, що у період великодніх свят «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкий поїзд №265/266 «Київ — Одеса — Київ». Він курсуватиме 18 та 21 квітня, щоб допомогти пасажирам зручно спланувати святкові подорожі.