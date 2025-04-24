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На Миколаївщині відбудовують зруйновану від обстрілів школу в Широківській громаді

На Миколаївщини демонтують зруйновану від обстрілів школу. Фото: Миколаївська ОДАНа Миколаївщини демонтують зруйновану від обстрілів школу. Фото: Миколаївська ОДА

У Широківській громаді Миколаївської області розпочали демонтаж школи, зруйнованої внаслідок російських обстрілів. 

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що демонтаж навчального закладу здійснюється за підтримки міжнародних партнерів і є першим кроком до будівництва нової школи. Наразі діти у Широківській громаді навчаються у тимчасовому освітньому просторі.

Розчищення завалів і підготовка території до зведення сучасної школи відбувається за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН). У повідомленні також наголошується, що цей процес є важливим етапом у відновленні повноцінного освітнього середовища громади.

Сільський голова Широківської громади Сергій Пересунько підкреслив, що попри спроби ворога зламати громаду, люди об’єднуються, повертаються додому, а кількість дітей у школі зростає.

«Росіяни хотіли нас зламати, але їм це не вдалося і не вдасться. Ми бачимо, як громада гуртується, як люди повертаються і як зростає кількість дітей у школі. Коли збудується новий навчальний заклад — я впевнений, що ще більше родин повернеться додому», — сказав Сергій Пересунько.

На Миколаївщини демонтують зруйновану від обстрілів школу. Фото: Миколаївська ОДАНа Миколаївщини демонтують зруйновану від обстрілів школу. Фото: Миколаївська ОДА
На Миколаївщини демонтують зруйновану від обстрілів школу. Фото: Миколаївська ОДАНа Миколаївщини демонтують зруйновану від обстрілів школу. Фото: Миколаївська ОДА
На Миколаївщини демонтують зруйновану від обстрілів школу. Фото: Миколаївська ОДАНа Миколаївщини демонтують зруйновану від обстрілів школу. Фото: Миколаївська ОДА
На Миколаївщини демонтують зруйновану від обстрілів школу. Фото: Миколаївська ОДАНа Миколаївщини демонтують зруйновану від обстрілів школу. Фото: Миколаївська ОДА
На Миколаївщини демонтують зруйновану від обстрілів школу. Фото: Миколаївська ОДАНа Миколаївщини демонтують зруйновану від обстрілів школу. Фото: Миколаївська ОДА
На Миколаївщини демонтують зруйновану від обстрілів школу. Фото: Миколаївська ОДАНа Миколаївщини демонтують зруйновану від обстрілів школу. Фото: Миколаївська ОДА
На Миколаївщини демонтують зруйновану від обстрілів школу. Фото: Миколаївська ОДАНа Миколаївщини демонтують зруйновану від обстрілів школу. Фото: Миколаївська ОДА

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