Угода України зі США щодо надр не принесе результатів у найближче десятиліття, — FT

Угода між США та Україною щодо розробки надр. Фото: Надра інфо

Угода між США та Україною щодо розробки надр не матиме значних результатів у видобувній галузі протягом щонайменше десяти років та вимагатиме значних приватних інвестицій для запуску проєктів.

Про це пише Financial Times, посилаючись на оцінки представників галузі.

Фахівці прогнозують, що повноцінна реалізація видобутку корисних копалин триватиме 10-15 років. Очікується, що подібні строки знадобляться для відкриття й розробки родовищ, що впливає на перспективи забезпечення ланцюга постачань.

Пітер Брайант, голова консультаційної групи Clareo, що спеціалізується на видобутку корисних копалин, сказав, що угода «мало що дає для зниження ризиків у ланцюжку постачань у найближчі 10 років, оскільки знадобиться щонайменше стільки ж часу для відкриття й розробки рудників» в Україні.

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Природні ресурси України включають залізну руду, вугілля, літій, графіт та титановмісні руди. Водночас країна є значним виробником природного газу. Видобуток нафти й газу може просуватися швидше, ніж проєкти у гірничодобувній галузі, хоча суттєвими перешкодами залишаються воєнний конфлікт, геологічна невизначеність, пошкоджена інфраструктура та можливі корупційні ризики. Очікується, що повноцінний видобуток у межах угоди розпочнеться після 2040 року.

Серйозною перешкодою є доступ до даних геологічної розвідки радянських часів, які відображають мінеральні багатства України, більша частина яких засекречена через війну. Експерти також зазначають, що, враховуючи довгу історію видобутку корисних копалин в Україні, найкращі родовища можуть бути вже розроблені.

Остаточні умови реалізації угоди будуть залежати від політичних та безпекових факторів, зокрема перспективи припинення вогню та збереження контролю над родовищами. Деякі аналітики висловлюють думку, що перші інвестиції будуть спрямовані на енергетичні проєкти, які потребують менше часу на реалізацію. У той же час, навіть прихильники України визнають значну складність шляху до практичного втілення видобувних ініціатив.

Деякі спостерігачі вважають, що енергетичні проєкти, які можуть мати більш короткі строки реалізації, ймовірно, будуть одними з перших, розроблених у рамках цієї структури.

«Однак навіть прихильники України визнають, що попереду на них чекає важкий шлях. Ендрю Форрест, австралійський гірничодобувний магнат, який пожертвував 25 мільйонів австралійських доларів на допомогу Україні від початку війни, сказав, що його компанія «нічого не бачить» у плані гірничодобувних проєктів у цій країні», — пише видання.

Нагадаємо, що у вівторок, 13 травня, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволить виконати фінансові умови Угоди про копалини між Україною та США.

Раніше перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, як працюватиме Інвестиційний фонд відбудови США. За її словами, фонд може фінансувати проєкти з видобутку корисних копалин, але сам не буде займатися видобутком.

Нагадаємо, що 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Підписана у Вашингтоні двостороння угода між Україною та Сполученими Штатами встановлює політичні рамки співпраці в сфері розробки надр.

Після цього Кабінет Міністрів України оприлюднив повний текст угоди про співпрацю у сфері надрокористування, яку було підписано з урядом Сполучених Штатів 1 травня у Вашингтоні.