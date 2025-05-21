У Херсоні встановили ще п’ять мобільних укриттів

У Херсоні встановили мібільні укриття, ілюстраційне фото: Херсонська ОВА

У Центральному та Корабельному районах Херсона встановили ще п’ять мобільних укриттів, щоб забезпечити безпеку місцевих жителів.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Сховища розмістили у місцях найбільшого скупчення людей. Вони здатні захищати від вибухової хвилі та уламків, а кожне з них може вмістити до 15 осіб.

Укриття встановили у межах проєкту зі створення безпечного середовища за підтримки Товариства Червоного Хреста України.

Наприкінці минулого року на деокупованій території Херсонщини було облаштовано 849 об’єктів цивільного захисту, серед яких протирадіаційні сховища та найпростіші укриття.

Нагадаємо, що у Херсоні мешканці однієї з багатоповерхівок переобладнали підвал на укриття, а згодом створили безпечний простір для дитячого дозвілля.