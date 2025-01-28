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У Херсоні мешканці облаштували дитячий простір для дозвілля в укритті

Діти в укритті будинку, де облаштували простір для дозвілля. Фото: СуспільнеДіти в укритті будинку, де облаштували простір для дозвілля. Фото: Суспільне

У Херсоні мешканці однієї з багатоповерхівок переобладнали підвал на укриття, а згодом створили безпечний простір для дитячого дозвілля. 

Тут проводяться заняття з малювання, танців, освітні заходи, перегляд фільмів і творчі майстер-класи, пише Суспільне. Херсон. 

Діти в укритті будинку, де облаштували простір для дозвілля. Фото: СуспільнеДіти в укритті будинку, де облаштували простір для дозвілля. Фото: Суспільне

До початку повномасштабного вторгнення підвал був у занедбаний. У 2023 році мешканці винесли сміття, пофарбували стіни, труби й облаштували для себе укриття.

За словами голова ОСББ Олега Турчинського, у 2024 році разом з ЮНІСЕФ та громадською організацією вони відкрили простір для дітей. До заходів, які тут проводять, долучаються малюки з усього району.

«До нас приїжджають зі всього нашого району. У нас діточки тут перебувають, але бувають такі заходи, присвячені будь-яким святам, наприклад ми тут роздавали новорічні подарунки дітям. Їх було у нас було дуже багато. Не 20-30, а набагато більше. І ми навіть радіємо, що діточки можуть бути в укритті, вони захищені й спілкуються, вони граються й отримують задоволення від цього», — розповів він.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».

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