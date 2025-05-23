У ДЖКГ Миколаєва пояснили, що не переслідують ціль знести дерева для АЗС, а просто «діють в межах повноважень»

Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва заявив, що діяв в рамках своїх повноважень, коли звертався до Держекоінспекції щодо погодження акту обстеження дерев у зеленій зоні на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера, яким передбачено знесення близько 200 дерев для будівництва автозаправки та магазинів.

Відповідну заяву Департамент ЖКГ Миколаєва поширив на своїй Facebook-сторінці після публікації «МикВісті».

Департамент ЖКГ прокоментував власне звернення до екологів щодо погодження акту, що дозвонить знести близько 200 дерев під будівництво АЗС, скриншот з Facebook

При цьому у департаменті заявили, що медіа маніпулювало «окремими формулюваннями» щодо ролі Департаменту житлово-комунального господарства у цьому процесі.

«Відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1045, департамент діє в межах визначених повноважень. Акт, що подається до екоінспекції, не є дозволом на знесення дерев, а лише подається для розгляду та погодження. Просимо медіа не маніпулювати окремими формулюваннями щодо ролі ДЖКГ ММР у цьому процесі», - йдеться в заяві.

Зазначимо, що керівник управління сталого розвитку міста Департаменту ЖКГ Володимир Ніколайчук очолював створену департаментом комісію, яка на початку травня обстежила зелену зону та позначила дерева, які підлягають знесенню.

Лист та додатки до нього, складені начальником управління сталого розвитку ДЖКГ Миколаєва про знесення дерев під будівництво АЗС, фото "МикВІсті" Лист та додатки до нього, складені начальником управління сталого розвитку ДЖКГ Миколаєва про знесення дерев під будівництво АЗС, фото "МикВІсті"

Лист та додатки до нього, складені начальником управління сталого розвитку ДЖКГ Миколаєва про знесення дерев під будівництво АЗС, фото "МикВІсті" Лист та додатки до нього, складені начальником управління сталого розвитку ДЖКГ Миколаєва про знесення дерев під будівництво АЗС, фото "МикВІсті"

Як заявили у Департаменті, їх задача спільно з екоінспекцією полягає в тому, щоб опрацювати заяви фізичних та юридичних осіб відповідно до затвердженого порядку.

«ДЖКГ ММР не є заявником у цьому процесі, а лише виконує функцію спільну з екоінспекцією відповідно до зазначеного Порядку, що затверджений ПКМУ № 1045. Заявниками у цьому процесі виступають фізичні та юридичні особи. Задача ж ДЖКГ ММР спільно з екоінспекцією опрацьовувати заяви фізичних та юридичних осіб у тридцятиденний строк, як це передбачено зазначеним Порядком», - йдеться у заяві.

У Департаменті ЖКГ наголошують, що остаточне рішення про можливість видалення зелених насаджень приймається на етапі затвердження проєктної документації, на підставі: експертного висновку, включно з екологічною складовою; висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД) та проведення громадських слухань.

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС «ОККО» та магазинів. Ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера. 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку. Жителі Інгульського району уже звернулися до міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича з вимогою зупинити будівництво автозаправної станції

Раніше головний архітектор Миколаєва Євген Поляков заявляв, що не знав про плани знести близько 200 дерев для будівництва АЗС у зеленій зоні біля заводу «Зоря»-«Машпроект» під будівництво автозаправки. Коментуючи цю інформацію 9 травня у відповідь на питання журналістів «МикВісті» він назвав її абсурдом.

Нагадаємо, раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.

Скандальне будівництво у Інгульському районі

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась ще у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

Уже 28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні оренди земельної ділянки.

Нагадаємо, рік тому міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору орендиземельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.