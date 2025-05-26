Баштанщина отримала шкільні спецавтобуси для дітей з інвалідністю
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- Альона Коханчук
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12:39, 26 травня, 2025
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Громадам Баштанщини передали автобуси обладнаних місцями для дітей з обмеженою мобільністю.
Як повідомили у місцевій райадміністрації, транспорт передали в межах інвестиційного проєкту за підтримки Європейського Союзу.
Загалом для Миколаївської області закупили 12 таких автобусів. Першими їх отримали Казанківська, Інгульська, Південноукраїнська, Мигіївська та Дорошівська громади.
Наступну партію з шести автобусів передадуть Новоодеській, Кривоозерській, Привільненській, Новомар’ївській, а також ще одній Інгульській та Мигіївській громадам.
Нагадаємо, у 2025 році Миколаївській області виділять 19,7 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету на придбання шкільних автобусів.
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