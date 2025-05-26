Баштанщина отримала шкільні спецавтобуси для дітей з інвалідністю. Фото: Миколаївська ОВА

Громадам Баштанщини передали автобуси обладнаних місцями для дітей з обмеженою мобільністю.

Як повідомили у місцевій райадміністрації, транспорт передали в межах інвестиційного проєкту за підтримки Європейського Союзу.

Загалом для Миколаївської області закупили 12 таких автобусів. Першими їх отримали Казанківська, Інгульська, Південноукраїнська, Мигіївська та Дорошівська громади.

Наступну партію з шести автобусів передадуть Новоодеській, Кривоозерській, Привільненській, Новомар’ївській, а також ще одній Інгульській та Мигіївській громадам.

Баштанщина отримала шкільні спецавтобуси для дітей з інвалідністю. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, у 2025 році Миколаївській області виділять 19,7 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету на придбання шкільних автобусів.