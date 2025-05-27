У мерії Миколаєва пояснили, чому поспішають зі злиттям лікарень — інакше вирішувати буде Кім

У мерії Миколаєва пояснили, чому поспішають зі злиттям лікарень. Фото: МикВісті

Миколаївська обласна військова адміністрація зможе самостійно подати до Кабміну своє бачення медичної мережі, якщо міська рада до кінця року не затвердить план реорганізації медзакладів та створення кластерних лікарень на території міста.

Про це під час брифінгу, 23 травня, повідомив заступник міського голови Анатолій Петров, коментуючи проєкти рішень щодо створення кластерних лікарень і реорганізації Центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), пишуть «МикВісті».

За словами Анатолія Петрова це означає, що обласна адміністрація матиме повноваження самостійно визначити які медичні заклади будуть реорганізовані.

— Якщо міськрада не винесе пропозицію на розгляд депутатського корпусу, і ми не приймемо рішення до 1 січня 2026 року, то Миколаївська військова адміністрація подасть до Міністерства охорони здоров’я спроможну мережу самостійно. Тобто вона зможе визначити, які заклади і в якому форматі функціонуватимуть. Але в будь-якому випадку ми зобов’язані подати цю мережу на затвердження Кабінету Міністрів. Саме Кабмін ухвалює остаточне рішення, на основі повного аналізу. Зараз Національна служба здоров’я перевіряє нас майже кожні три тижні — контролює все: надання медичних послуг, санітарний стан, інші показники. Вона теж робить свої висновки і впливатиме на процес формування спроможної мережі. Тобто не все залежить лише від нас, — сказав Анатолій Петров.

Заступник мера Анатолій Петров розповів, що міська влада пропонує депутатам три сценарії:

Перший варіант — підтримати запропоновану реорганізацію: створити три кластерні лікарні та 2–3 центри первинної медико-санітарної допомоги.

Другий варіант — залишити все, як є, але тоді місту доведеться дофінансовувати заклади охорони здоров’я з місцевого бюджету. А це за словами Анатолія Петрова — великі витрати.

Третій варіант — об’єднання міських лікарень із закладами області.

— Нещодавно я спілкувався з одним із головних лікарів Лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД), ми говорили на цю тему, і він сказав, що ми можемо не вижити без об'єднання. Це його фраза. Тому ми пропонуємо депутатам розглянути ці проєкти рішення, — додав Анатолій Петров.

Водночас за його словами, навіть якщо обласна адміністрація самостійно подасть свою модель спроможної мережі, наприклад, передбачивши приєднання ЛШМД до обласної лікарні, без рішення міської ради така передача неможлива.

— Реалізація такого сценарію потребує згоди міської ради — без рішення депутатів передати заклади охорони здоров’я неможливо. Як саме розвиватиметься ситуація, зараз спрогнозувати складно: чи дадуть депутати згоду, чи ні. Утім, ми й надалі співпрацюємо з обласною військовою адміністрацією, разом вирішуємо багато питань. Ми живемо в одному місті, в одній області, і не маємо ділити повноваження — навпаки, важливо домовлятися та шукати спільні рішення, — сказав Анатолій Петров.

Щоб встигнути укласти договори з Національною службою здоров’я на 2026 рік, рішення потрібно ухвалити вже в травні. Потім розпочнеться процес реорганізації: аудит, інвентаризації, оформлення передавальних актів, погодження на сесіях. Цей етап триватиме щонайменше три місяці. Підготовку документів для НСЗУ планують почати вже наприкінці жовтня. Тож рішення про формат мережі необхідно ухвалити не пізніше травня-червня.

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— Ми подали це питання на травневу сесію міськради, бо процес реорганізації довгий і потребує щонайменше трьох місяців. Якщо йдеться про приєднання закладів, потрібно провести повний аудит — з боку податкової, Пенсійного фонду, інвентаризацію майна в кожному медзакладі, підготувати і затвердити передавальні акти. Це складна процедура, адже облік ведеться до дрібниць — аж до останнього шприца, який передається з балансу на баланс. Якщо рішення ухвалюється в травні, тоді червень, липень і серпень йдуть на підготовку, і реорганізацію можна завершити у вересні. З кінця жовтня ми вже маємо готувати пакет документів до Національної служби здоров’я для контрактування на наступний рік — до 31 жовтня. Це охоплює всі 16 відділень кластерної лікарні, тому обсяг робіт дуже великий, — додав Анатолій Петров.

Нагадаємо, раніше очільниця міськздоров‘я Ірина Шамрай заявила, що Миколаївська ОВА пропонує місту передати в обласну власність Пологовий будинок №3 та міську дитячу лікарню №2, щоб приєднати їх до обласних медзакладів. Але вона виступила проти такого рішення. При цьому, вона нагадала, що сталося з обласним Будинком дитини після приєднання до обласної дитячої лікарні. Сьогодні це центр реабілітації та паліативної допомоги дітям. На думку очільниці міськздоров’я, міська дитяча лікарня №2 лише втратить, якщо її приєднають до обласної дитячої лікарні.

Коментуючи цю заяву, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров заявив, що мова йде не про політичне чи адміністративне протистояння, а про довготривалий процес створення єдиного госпітального округу, який базується на професійних розрахунках та рекомендаціях МОЗ і міжнародних експертів.

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.