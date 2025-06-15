Зеленський анонсував новий обмін полоненими вже наступного тижня

Повернення українських військових з полонів РФ. Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує провести черговий обмін полоненими з Росією вже наступного тижня.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, наразі є відповідна домовленість, і Україна сподівається, що Росія дотримається своїх гуманітарних зобов’язань. Зеленський також наголосив, що вже поставив конкретні завдання міністру оборони Рустему Умєрову щодо подальшої роботи над обмінами.

Президент згадав і про обмін, який відбувся в суботу — четвертий за тиждень. Серед звільнених є захисники Маріуполя та «Азовсталі». Всі звільнені отримують необхідну медичну допомогу, адже багато з них мають важкі поранення та наслідки жорсткого поводження в полоні.

Нагадаємо, 10 червня Україна та Росія продовжили обмін полоненими, про який домовилися під час другого раунду перемовин у Стамбулі. Додому повернули ще одну групу українських військових — важкопоранених і хворих.

Перший етап нового обміну полоненими відбувся 9 червня. Повернули українських захисників віком до 25 років, зокрема поранених і важкопоранених.

Також Україна повернула тіла 1212 полеглих військовослужбовців.