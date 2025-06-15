Зеленський анонсував новий обмін полоненими вже наступного тижня
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- Марія Хаміцевич
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8:12, 15 червня, 2025
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує провести черговий обмін полоненими з Росією вже наступного тижня.
Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.
За його словами, наразі є відповідна домовленість, і Україна сподівається, що Росія дотримається своїх гуманітарних зобов’язань. Зеленський також наголосив, що вже поставив конкретні завдання міністру оборони Рустему Умєрову щодо подальшої роботи над обмінами.
Президент згадав і про обмін, який відбувся в суботу — четвертий за тиждень. Серед звільнених є захисники Маріуполя та «Азовсталі». Всі звільнені отримують необхідну медичну допомогу, адже багато з них мають важкі поранення та наслідки жорсткого поводження в полоні.
Нагадаємо, 10 червня Україна та Росія продовжили обмін полоненими, про який домовилися під час другого раунду перемовин у Стамбулі. Додому повернули ще одну групу українських військових — важкопоранених і хворих.
Перший етап нового обміну полоненими відбувся 9 червня. Повернули українських захисників віком до 25 років, зокрема поранених і важкопоранених.
Також Україна повернула тіла 1212 полеглих військовослужбовців.
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