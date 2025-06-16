Шпигував за ЗСУ на Миколаївщині: херсонця засудили до 15 років тюрми

Херсонця засудили до 15 років тюрми. Фото: СБУ в Миколаївській області

На Миколаївщині засудили 44-річного мешканця Херсона до 15 років тюрми з конфіскацією майна за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Як повідомили в Службі безпеки України, чоловік збирав дані про переміщення підрозділів ЗСУ автошляхами Миколаївської області в напрямку Херсонщини. Його цікавили кількість техніки та важке озброєння.

Отриману інформацію чоловік передавав спецслужбам РФ через «зв’язкового» — блогера з Донецька Сергія Лебедєва, відомого під псевдонімом «Лохматий». Для цього використовував анонімний чат у Telegram, де надсилав звіти у вигляді текстів і фото з геолокацією, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Контррозвідка СБУ викрила агента, задокументувала його дії та затримала. Після цього провели низку заходів для захисту українських військових. Засуджений перебуває під вартою.

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Нагадаємо, що нещодавно на Миколаївщині затримали 57-річну жінку, яка працювала в одному з управлінь Первомайської міськради. Її також підозрюють у роботі на Сергія Лебедєва.

Раніше повідомлялось, що мешканка Очакова отримала 8 років вʼязниці за передачу координатівмісць дислокації Збройних сил. Вона передавала дані через куратора так званого «підпілля» Сергія Лебедєва.

Згідно із контекстом повідомлень та іменем, з яким вона звертається у своїх повідомленнях, найімовірніше, що вона користувалась Telegram-каналом «Лохматий Z Николаев», власником якого є Сергій Лебедєв, який працював на ФСБ як «позаштатний» журналіст московського інформагентства «РИА Новости».

Відомо, що Сергій Лебедєв проживав колись в Миколаєві. Наразі він мешкає на території окупованої частини України. В своєму каналі він збирає та передаває російським окупантам інформацію для майбутніх обстрілів, зокрема Миколаєва.

Для цього він встановлював контакти із місцевими, які були готові передавати йому дані. Неодноразово Служба безпеки України встановлювала особи цих людей.

Слід зазначити, що у 2023 році Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ та Сергія Лебедєва.