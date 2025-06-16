На Одещині сталася пожежа в Нацпарку «Тузлівські лимани»: загорілася унікальна степова ділянка

Пожежа в Нацпарку «Тузлівські лимани». Фото: Facebook/Іван Русєв

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» в Одеській області сталася пожежа на західному березі лиману Хаджидер. Горіла унікальна ділянка степу, де зростають рідкісні рослини та мешкають численні види комах і птахів.

Про це повідомив еколог, провідний співробітник парку Іван Русєв.

За його словами, ця територія раніше використовувалася. Адміністрація парку ще раніше зверталася до поліції через самовільне захоплення та розорювання заповідної землі, що стало підставою для відкриття кримінального провадження.

«Через деякий час вказану ділянку фермер залишив, але не був покараний. І ось, декілька днів тому, після направлення протоколу про інше порушення режиму території природно-заповідного фонду Валентином Скалозубом, а саме у заповідній зоні нацпарку він з друзями заїхав мотоциклами, на вказаной степовій ділянці нацпарку після обіду спалахнула пожежа», — зазначив Іван Русєв.

Наразі офіційні причини займання встановлюються. Адміністрація парку вважає інцидент умисним і вимагає належної реакції правоохоронців.

Нагадаємо, що минулого тижня у національному парку «Тузлівські лимани» також сталася пожежа, вигоріло 10 гектарів унікальної природи. Саме там гніздилися рідкісні птахи, зокрема качки нерозень, які занесені до Червоної книги України.