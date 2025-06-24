Озеленювачі, слюсарі та водії: КП «Миколаївські парки» шукає працівників
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- Даріна Мельничук
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3:10, 24 червня, 2025
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Комунальне підприємство «Миколаївські парки» шукає нових працівників.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Зазначається, що наразі потребують наступних фахівців:
- Озеленювач — 9157 гривень;
- Електромеханік — 16957 гривень;
- Слюсар — сантехнік 12463 гривень;
- Машиніст дорожньо-транспортних машин 5 розряду — 13057 гривень;
- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 5 розряду — 14269 гривень;
- Водій автотранспортного засобу — 12475 гривень.
Також у підприємстві зазначили, що проводиться бронювання співробітників. Крім того, передбачено навчання та підвищення розряду для озеленювачів.
Якщо зацікавила вакансія телефонуйте за номером: +380938197436
Також надсилайте свої резюме на електрону пошту: o.saldyha@mkrada.gov.ua
Адреса: м. Миколаїв, вул. Біла, 2.
Нагадаємо, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення шукає працівника на посаду тракториста-машиніста (екскаваторника) з відповідними категоріями допуску до техніки.
Раніше повідомлялось, що у першому кварталі 2025 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала понад 23,4 тисячі гривень, що на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте, з урахуванням інфляції, зростання доходів уповільнилося: у першому кварталі реальна зарплата зросла лише на 9,2%, тоді як торік показник становив 17,8%.
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