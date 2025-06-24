Озеленювачі, слюсарі та водії: КП «Миколаївські парки» шукає працівників

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Архівне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» шукає нових працівників.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Зазначається, що наразі потребують наступних фахівців:

Озеленювач — 9157 гривень;

Електромеханік — 16957 гривень;

Слюсар — сантехнік 12463 гривень;

Машиніст дорожньо-транспортних машин 5 розряду — 13057 гривень;

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 5 розряду — 14269 гривень;

Водій автотранспортного засобу — 12475 гривень.

Також у підприємстві зазначили, що проводиться бронювання співробітників. Крім того, передбачено навчання та підвищення розряду для озеленювачів.

Якщо зацікавила вакансія телефонуйте за номером: +380938197436

Також надсилайте свої резюме на електрону пошту: o.saldyha@mkrada.gov.ua

Адреса: м. Миколаїв, вул. Біла, 2.

Нагадаємо, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення шукає працівника на посаду тракториста-машиніста (екскаваторника) з відповідними категоріями допуску до техніки.

Раніше повідомлялось, що у першому кварталі 2025 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала понад 23,4 тисячі гривень, що на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте, з урахуванням інфляції, зростання доходів уповільнилося: у першому кварталі реальна зарплата зросла лише на 9,2%, тоді як торік показник становив 17,8%.