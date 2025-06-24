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Озеленювачі, слюсарі та водії: КП «Миколаївські парки» шукає працівників

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Архівне фото «МикВісті»Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Архівне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» шукає нових працівників.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Зазначається, що наразі потребують наступних фахівців:

  • Озеленювач — 9157 гривень;
  • Електромеханік — 16957 гривень;
  • Слюсар — сантехнік 12463 гривень;
  • Машиніст дорожньо-транспортних машин 5 розряду — 13057 гривень; 
  • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 5 розряду — 14269 гривень;
  • Водій автотранспортного засобу — 12475 гривень.

Також у підприємстві зазначили, що проводиться бронювання співробітників. Крім того, передбачено навчання та підвищення розряду для озеленювачів.

Якщо зацікавила вакансія телефонуйте за номером: +380938197436

Також надсилайте свої резюме на електрону пошту: o.saldyha@mkrada.gov.ua

Адреса: м. Миколаїв, вул. Біла, 2.

Нагадаємо, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення шукає працівника на посаду тракториста-машиніста (екскаваторника) з відповідними категоріями допуску до техніки.

Раніше повідомлялось, що у першому кварталі 2025 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала понад 23,4 тисячі гривень, що на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте, з урахуванням інфляції, зростання доходів уповільнилося: у першому кварталі реальна зарплата зросла лише на 9,2%, тоді як торік показник становив 17,8%.

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